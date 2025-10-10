Putin'den Trump'a 'Gazze' övgüsü: Tarihi bir olay yaşanacak

"Ülkelerimiz arasında tam anlamlıyla kriz yaşandığını söyleyemem. Eğer derin bir kriz olsaydı ticari ve ekonomik ilişkilerde büyüme görmezdik. Duygusal bir kriz yaşadık. Çünkü zor ve trajik bir olayla karşı karşıyaydık. Bu sayfayı kapattığımızı, ilerleyeceğimizi, komplekslere mahal vermeden temaslarımızı sürdüreceğimizi ve her iki ülkenin lojistik, endüstriyel işbirliği ve ayrıca insani alanda sahip olduğu gerçekten önemli planları hayata geçireceğimizi düşünüyorum. Bu nedenle, bu konuyu sakin bir şekilde çözmemiz gerekiyordu. Bunu çözmek için zamana ihtiyacımız vardı. Çok karmaşık teknik incelemeler yapmamız gerekiyordu"