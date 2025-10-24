Eurofighter’da adımlar olumlu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Eurofighter uçağı tedariki konusunda olumlu adımlar atıldığını ve sözleşme aşamasında kamuoyunun bilgilendirileceğini açıkladı. Bakanlık kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Katar’ı ziyareti sırasında gündeme gelen Eurofighter tedarikiyle ilgili sorular üzerine kaynaklar, yerli ve milli savaş uçağı KAAN’ın teslimatları başlayana kadar, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) verilen görevlerin yerine getirilmesi için gerek duyulacak sistemlerin başta müttefikler olmak üzere ilgili ülkelerden tedarik edilmesinin planlandığını ifade etti.

TEDARİK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Eurofighter uçağı tedarik edilmesi çalışmalarına devam edildiğini belirten kaynaklar, “Birleşik Krallık ile gerçekleştirilen görüşmelere istinaden gelinen süreçte olumlu adımlar atılmış ve uygun zaman içerisinde tedarik faaliyetlerinin tamamlanması hedeflenmektedir. Eurofighter uçağı tedariki kapsamında sözleşme aşamasına geçildiğinde tarafımızdan resmi bilgilendirmeler yapılacaktır. Bunun dışındaki iddialara itibar edilmemelidir” dedi.

GARANTÖR ÜLKELER İLE İSTİŞARELER SÜRÜYOR

MSB kaynakları, “Gazze Görev Gücü”nde Türk askerinin görev yapıp yapmayacağına dair sorular üzerine şunları söyledi: “Gazze’de iki yıldır süregelen insani trajedi dikkate alındığında, acil insani yardımın bölgeye ulaştırılması ve yıkılan altyapının yeniden inşa edilmesi öncelikli hale gelmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, daha önceki barış misyonlarında edindiği tecrübe ile barışın tesisi ve korunmasında kendisine tevdi edilecek her türlü görevi uluslararası hukuk çerçevesinde üstlenmeye hazırdır. Bu bağlamda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz devletimizin ilgili kurumları ile koordineli şekilde hazırlıklarına devam etmektedir. Türkiye ateşkes anlaşmasının 4 garantör ülkesinden biri olarak diğer ülkeler ile diplomatik ve askeri istişareleri sürdürmektedir.”

DİKKATLE TAKİP EDİYORUZ

Suriye’deki son duruma ilişkin sorular üzerine kaynaklar, Suriye hükümetinin tüm kurum ve birimleriyle yeniden yapılanmaya, ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik gayretli çalışmalarına devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti: “SDG terör örgütünün Suriye Ordusu’na entegrasyonu kritik öneme sahiptir, bu hususu dikkatle ve hassasiyetle takip ediyoruz. Bu kapsamda SDG terör örgütü Suriye ordusuna entegrasyon sürecine uymalı, Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne zarar verecek her türlü eylem ve söylemden vazgeçmelidir. Suriye’nin istikrarı ve güvenliği, bölgenin huzuru için büyük öneme sahiptir. Türkiye, bu doğrultuda Suriye hükümetiyle yakın iş birliğini sürdürmeye ve ‘Tek Devlet, Tek Ordu’ ilkesini desteklemeye kararlıdır.”







