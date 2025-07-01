Eurofighter temini için çalışıyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiliz mevkidaşı David Lammy’yi Ankara’da ağırladı. Bakanlık’ta yapılan görüşmenin ardından Fidan açıklama yaptı. Türkiye ve İngiltere’nin, aynı konuda birçok stratejik hedefi paylaşan iki stratejik ortak olduğunu ifade eden Fidan, “Avrupa Birliği ülkesi olmayan ama Avrupa’yla güçlü bağları bulunan iki NATO üyesi ülkeyiz” ifadelerini kullandı.

SAVUNMA SANAYİİNDE İŞ BİRLİĞİ

Ekonomi, savunma ve teknolojik iş birliği gibi birçok alanda iki ülke arasında yoğun iş birliği trafiğinin bulunduğuna dikkat çeken Fidan, “Dış ticaret hacmimiz, halihazırda 30 milyar (dolar) hedefine doğru yaklaşmakta” diye konuştu. Her iki ülkenin son yıllarda bu konu üzerinde çok emek harcadığını dile getiren Fidan, ticaret ve yatırım alanında çok daha büyük fırsatların bulunduğuna ve bunun daha da ileri taşınması için Serbest Ticaret Anlaşması’nın güncellenmesi gerektiğine işaret etti.Bu konuda yürütülen çalışmaların olduğunu vurgulayan Fidan, “Savunma sanayiindeki iş birliğimiz fevkalade iyi gidiyor. Eurofighter temininden diğer alanlardaki ortak çalışmalarımıza kadar, bu konuda firmalarımız, ilgili kurumlarımız iyi bir şekilde çalışıyorlar” diye konuştu.

HEDEFİMİZ KALICI BARIŞ

Dış politika alanında özellikle Gazze, Suriye, İran, Irak, Rusya-Ukrayna Savaşı konularında iki ülkenin de görüşlerinin hemen hemen örtüştüğünü belirten Fidan, Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkesin her iki tarafta da desteklendiğini kaydetti. “İran ile İsrail arasında varılmış olan mutabakatın devam etmesi ve ateşkesin ihlal edilmemesi ve kalıcı bir barışa dönülmesi, şu andaki en büyük stratejik hedeflerimizden biri. Gazze’deki trajedinin bir an evvel son bularak bir ateşkes anlaşmasının imzalanması ve iki devletli çözüm temelinde de bu sorunun çözülmesi bizim için önemli” diyen Fidan, İngiltere’nin Suriye’ye yönelik yaptırımlarının kaldırılması dolayısıyla mevkidaşına teşekkür ettiğine de aktardı.

Erdoğan kabul etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy’yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Müzakereleri sabırsızlıkla bekliyoruz

İngiliz Bakan Lammy, iki ülkenin birlikte çalışarak iş birliklerini güçlendirmek için çaba gösterdiğini ve Serbest Ticaret Anlaşması’nın bunu daha da perçinleyeceğini vurgulayarak “Serbest Ticaret Anlaşması için yürütülecek müzakereleri de sabırsızlıkla bekliyoruz. Serbest Ticaret Anlaşması, aslında 28 milyar sterlinlik bir ticaret hacmi potansiyeli taşıyor olacak. Türkiye ve İngiltere iş dünyası bir araya gelecek, şirketler bir arada çalışacak” dedi.











