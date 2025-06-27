Dışişleri Bakanı Fidan ilk kez açıkladı: Saldırı gecesi ABD'den telefon geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, İsrail'in İran'a saldırdığı gece ABD’den bir telefon aldıklarını açıkladı. Fidan, "Amerikalılar, saldırıya dahil olmadıklarını belirterek İran’ın kendilerine karşılık vermemesini istedi. Aksi halde çok sert karşılık vereceklerini söylediler” dedi. Bakan Fidan ayrıca "Biz ülkemizi hem aklımızla hem yüreğimizle savunuyoruz. Ölümden korkmuyoruz, bizi korkutacak bir şey de yok" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, A Haber'de gazeteciler Haktan Uysal ve Cansın Helvacı'nın sorularını yanıtladı.
Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
Cumhurbaşkanımız ile Trump'ın görüşmesi planlanan bir görüşmeydi. İki lider de sürekli bir görüşme alışverişindeydi. Bunun bir devamı olarak bir an evvel iki lider birebir temasa ihtiyaç duyduklarını belirtti. NATO zirvesindeki görüşmede başta Gazze konusu olmak üzere, İran-İsrail gerilimi, küresel ve bölgesel meseleler ele alındı. Oldukça yapıcı bir görüşme oldu.
NATO ZİRVESİNDE NELER KONUŞULDU?
Avrupalı ülkelerin birçoğu İsrail lehine bir ateşkes istemiyordu, artık durumun katlanılamayacak bir seviyeye geldiğini onlar da görüyorlar.
2026 NATO ZİRVESİ İSTANBUL YA DA ANKARA'DA
İRAN-İSRAİL GERİLİMİ
İsrail'in İran'a saldırması, İran'ın meşru müdafaa konusuna gelmesine itti. Netanyahu, kendi ikbali için bölgeyi ateşe atmaktan çekinmiyor. İsrail, İran'ın nükleerini yok edecek güçte değil. 12 günde bu savaş şimdilik noktalandı ama nükleer kapasitenin yok edildiği var sayılarak yapılan bir anlaşma var. Şu anda bir sessizlik süreci var bunun daha kalıcı hale getirilmesi için İran ile ABD arasında bir anlaşma yapılması gerekiyor.
İsrail ile İran arasındaki cereyan eden sürecin yalnızca bir ayağını nükleer oluşturuyor. ABD'nin askeri harekatıyla İran nükleer tesislerinin zarar aldığı aşikar. Burada artık nükleer programa indirilmiş bir darbeden söz edebiliriz. Balistik füze ve vekil unsurların varlığı üzerinden de saldırıya yönelik bir davranış olabilir.
Cumhurbaşkanımız her iki tarafa da "Biz bu konuda üzerimize düşen her türlü rolü oynamaya hazırız" mesajı verdi. Bundan hareketle diğer aktörlerin de bundan istifade edeceğini düşünüyorum. Umman'da aktive edilen sürecin yeniden başlatılması konusunda bir duyum var. ABD ile İran bir yerde buluşabilirler. Bunları ortaya buluşturacak ve zamana yayacak bir takım fikirler sunduk. Temel mesele, Amerikalıların İran'da hiçbir nükleer zenginleştirme işleminin olmaması, İran da barışçıl nükleerin bir hak olduğunu savunuyor.