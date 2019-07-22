Evden kötü kokular gelince acı gerçek ortaya çıktı

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İstanbul’da tarihin en büyük sahte dolar operasyonu: FETÖ bağlantısı dikkat çekti

Esenyurt'ta tarihin en büyük sahte dolar operasyonu gerçekleştirildi. Matbaaya düzenlenen baskında ilk başta herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, polisin dikkatini “Dikkat yüksek gerilim” panosu yazan dolap dikkat çekti. Aramalarını bu yönde yoğunlaştıran polis, panonun arka kısmına tahta paletler üzerinde 100’erlik banknotlar halinde 271 milyon 150 bin sahte Amerikan doları (1 trilyon 530 milyon Türk lirası) ele geçirdi. Operasyonda biri FETÖ bağlantısı sebebiyle ihraç edilen B.Ç. isimli komiser olmak üzere 5 şüpheli yakalandı.