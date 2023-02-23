‘Evim Yuvan Olsun’: 4 bin 191 kişi ‘varım’ dedi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da kampanyanın ayrıntılarına ilişkin bilgi verildi. Buna göre, Evim Yuvan Olsun kampanyası, üç ayak üzerine kuruldu. Yardımsever vatandaşlar kampanyaya, “3 ay bedelsiz tahsis”, “1 yıl indirimli bedelle kira” veya “kira desteği” ile katılabiliyor. “Evimi En Az 3 Ay Bedelsiz Tahsis Etmek İstiyorum” seçeneğinde, kaymakamlık ile ev sahibi arasında “Ödünç Sözleşmesi” imzalanacak. 3 aylık süre yardımsever ev sahibinin isteğiyle 12 aya kadar uzatılabilecek. “Evimi İndirimli Bedelle 1 Yıl Süre İle Kiraya Vermek İstiyorum” seçeneğinde, kaymakamlık ile ev sahibi arasında “Kira Sözleşmesi” imzalanacak. Ev için belirlenen kira bedeli, AFAD hesabında toplanan kira bağışlarından karşılanacak.