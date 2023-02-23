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‘Evim Yuvan Olsun’: 4 bin 191 kişi ‘varım’ dedi

“Evim Yuvan Olsun” kampanyasına dün itibarıyla 4 bin 191 başvuru yapıldı. Kampanya, “3 ay bedelsiz tahsis”, “1 yıl indirimli bedelle kira” veya “kira desteği” şeklinde üç ayak üzerine kuruldu. Ev sahipleriyle kaymakamlıkların muhatap olacağı sistemde, kiralar AFAD hesabında biriken bağışlarla ödenecek.

04:00 . 23/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
“Evim Yuvan Olsun” kampanyasına dün itibarıyla 4 bin 191 başvuru yapıldı.

“Evim Yuvan Olsun” kampanyasına dün itibarıyla 4 bin 191 başvuru yapıldı.

Depremzedelerin hayatını kolaylaştırmak için 4 bin 191 kişi “Evim Yuvan Olsun” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler sonrası afetten etkilenenlerin barınma sorununu gidermek amacıyla başlatılan “Evim Yuvan Olsun” kampanyasına ev sahiplerinin ilgisi sürüyor. Kampanyaya dün itibarıyla 4 bin 191 bağış başvurusu gerçekleştirildi.

ÜÇ AYAK ÜZERİNE KURULDU

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da kampanyanın ayrıntılarına ilişkin bilgi verildi. Buna göre, Evim Yuvan Olsun kampanyası, üç ayak üzerine kuruldu. Yardımsever vatandaşlar kampanyaya, “3 ay bedelsiz tahsis”, “1 yıl indirimli bedelle kira” veya “kira desteği” ile katılabiliyor. “Evimi En Az 3 Ay Bedelsiz Tahsis Etmek İstiyorum” seçeneğinde, kaymakamlık ile ev sahibi arasında “Ödünç Sözleşmesi” imzalanacak. 3 aylık süre yardımsever ev sahibinin isteğiyle 12 aya kadar uzatılabilecek. “Evimi İndirimli Bedelle 1 Yıl Süre İle Kiraya Vermek İstiyorum” seçeneğinde, kaymakamlık ile ev sahibi arasında “Kira Sözleşmesi” imzalanacak. Ev için belirlenen kira bedeli, AFAD hesabında toplanan kira bağışlarından karşılanacak.


#Deprem
#Evim Yuvan Olsun
#AFAD
1 saat önce
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‘Evim Yuvan Olsun’: 4 bin 191 kişi ‘varım’ dedi
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