Evinin odasında uyuşturucu madde yetiştiren şüpheli tutuklandı

Uzun süre evi takip eden ekipler, düzenlediği operasyonda 20 saksıda dikili kök kenevir, 180 gramı satışa hazır poşetler içerisinde toplam 3 kilo 406 gram esrar maddesi ile 6 ışıklandırma sistemi ve 2 vantilatör sistemiyle alüminyum baca sistemi ele geçirdi.