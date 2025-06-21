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Tırda 18 kilo kokain ele geçirildi: 3 kişi tutuklandı

Tırda 18 kilo kokain ele geçirildi: 3 kişi tutuklandı

10:2321/06/2025, Cumartesi
IHA
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Edirne'de durdurulan tırda 18 kilo kokain ele geçirildi: 3 kişi tutuklandı
Edirne'de durdurulan tırda 18 kilo kokain ele geçirildi: 3 kişi tutuklandı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu operasyonunda, Edirne'de durdurulan bir tırın gizli bölmesinde 18 kilogram kokain ele geçirilirken, 3 şüpheli tutuklandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri ile Edirne Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla, uyuşturucu ticaretine yönelik kapsamlı bir operasyon düzenlendi.


Teknik ve fiziki takibin ardından Edirne'de durdurulan bir tırda yapılan aramada, gizli bölmelere zulalanmış şekilde 16 paket halinde 18 kilogram kokain maddesi ele geçirildi.


Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan M.G., T.A., P.D. ve A.Ö. isimli 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden T.A., P.D. ve A.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.G. ise adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.


Emniyetten yapılan açıklamada, "Mersin Emniyeti olarak halkımızın huzur ve güvenliği, gençlerimizin geleceği için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" denildi.




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