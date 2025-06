50 binde bir görülüyor: Gürcü hastanın skolyoz eğriliğini Türk hekimler iyileştirdi

Skolyoz hastası Juna'nın Gürcistan'dan geldiğini belirten Doç. Dr. Samet Erinç, "Hastamız ilk bize başvurduğunda skolyoz açısının yaklaşık 110 derece olduğu tespit ettik. Eğrilik özellikle sırt bölgesini etkiliyordu ve bu derece ileri bir skolyoz, oldukça nadir görülen (50-60 binde 1) vakalar arasında yer alıyor. Juna'nın ileri evre skolyozu mevcuttu. Skolyoz vakalarını normalde çocukluk çağında tedavi etmek isteriz. Bu çağda daha kontrolümüz altında oluyor. Çocukluk çağdaki ameliyatlar daha rahat oluyor. Erişkinlik döneminde ise biraz daha zor. Juna 25-26 yaşlarında bize başvurdu. Çok ileri derecede hem skolyozu hem de kifozu vardı. Hem önden bakınca bir eğriliği vardı hem de yan taraftan bakınca ileri derecede bir eğriliği mevcuttu. Bu gibi hastaları eğer tedavisiz bırakırsak 40'lı yaşlara gelmeden eğrilikleri ilerlediği için hem iç organlarına basıdan hem kalp akciğer problemlerine bağlı gelişecek komplikasyonlardan dolayı korkuyoruz. Bu yüzden Juna'yı ameliyat etmeye karar verdik. İleri evre bir skolyoz olduğu için bazen bu gibi ameliyatlar da riski düşürmek adına düzeltmeyi olabildiğince yapıyoruz. İleri yaşlarda daha rahat etmesi için bazı riskleri göze alıp ameliyatını gerçekleştiriyoruz. Juna şu an çok iyi. İki aşamalı bir ameliyat yaptık. İlk bir hafta- 10 gün biraz kendisi için de bizim için de zorlu geçti. Fakat şu an çok iyi ülkesine geri dönecek. O iyi olduğu için biz de mutluyuz" şeklinde konuştu.

Geçirdiği skolyoz hastalığı ile ilgili yaşadıklarını anlatan hasta Juna Bakhtadze ise "Skolyoz benim için yalnızca bir teşhis değildi. 7 yaşımda aniden başlayan büyük bir zorluktu. Ciddi duygulara sahip olmak için küçük bir yaştaydım ama yine de o duyguları hissediyordum. O günden itibaren hayatımın diğer çocuklardan farklı olacağını fark ettim. Başkaları gibi olmadığımı, farklı olduğumu anladım. Bu yaş, kişinin kendi bedenini ve benliğini anlamaya başladığı dönemdir. Ben ise teşhisin ağırlığını günlük hayatımda her zaman hissettim. İstediğim kıyafetleri giyemeyeceğimi, hayalini kurduğum sporları profesyonel düzeyde bile yapamayacağımı düşündüğüm anlar oldu. Fiziksel olarak ortaya çıkan sağlık sorunum, bazı alanlarda gereken standartları karşılamama engel oldu ve bu yüzden sevdiğim birçok şeyi yapamadım. Bu ciddiyet, ilişkilerde de kendini gösterdi. Çünkü bazen insanlar sizi fiziksel, sözde ‘kusurlarınıza' göre yargılamaya başlar. Tüm bu duygularla boğuştum. Kendimden nefret ettiğim zamanlar oldu. Sert, dayanılmaz bir gerçeklikle baş başaydım. Skolyozum yüzünden kendimi ‘Quasimodo' roman karakteri ile karşılaştırıyordum. Bu teşhis benim için kişiliğimin yıkımıydı, yaşayan bir ölüydüm adeta. Her yönden yıkılmıştım. Ama küllerimden yeniden doğmayı başardım. Kendi içimde yeniden doğdum, kendimi yeniden inşa ettim ve sevmeyi öğrendim. Şimdi psikolojik durumum güçlü, sarsılmaz ve uyumlu" dedi.

Ailesinin de bu süreçte duygusal olarak zorlandığını vurgulayan Bakhtadze, "Onlar da öfke, şaşkınlık ve benim kadar çaresizlik hissediyorlardı. Çünkü benden önce bu tanıyla hiçbir temasları olmamıştı. Ama sonunda onlar da içlerindeki gücü buldular ve bana yardım etmeye başladılar. Ameliyatın hayatımı değiştireceğini her zaman biliyordum. Bu, tamamen kendimin daha iyi bir versiyonunu oluşturmak içindi. İleriye doğru attığım bir diğer önemli adım da şuydu: bir daha asla aynı olmayacağımı ve skolyozumu yenmenin, iyileşmenin tek yolunun bu olduğunu kabul etmek. Çocukluğumdan yetişkinliğime kadar tek ve en büyük hedefim bu teşhisi yenmekti. Ameliyatlardan önce denemediğim hiçbir şey kalmamıştı. İyileşmek için motivasyonum o kadar fazlaydı ki her şeye hazırdım. İkinci bir ameliyat ya da başka bir acil prosedür gerekiyorsa, önemli değildi. Hedefime ulaşmak için savaşmam gerektiğini hissediyordum. Şu anda kendimi yeniden keşfetme ve tanıma sürecindeyim. Hayatı yeni bir sayfadan yaşamayı öğreniyorum. Kalbimin derinliklerindeki duygusal dengesizliğin artık kişiliğimi, ruh halimi, günlük rutinimi ve yaşam kalitemi tanımlamasına izin vermiyorum. Bu süreçte en çok öğrendiğim şeylerden biri kendini kabul etmek, sevmek ve saygı göstermek oldu. Sağlığın ve zamanın değerini çok daha derin bir şekilde hissettim ve öğrendim" diye konuştu.

Mücadelenin her zaman bir anlamı olduğuna inandığını ifade eden Bakhtadze, "Hastalık sürecimdeki 19 yıl boyunca sabırlı olma konusunda inanılmaz, güçlü bir yetenek geliştirdim. Cesaretin, özverinin ne demek olduğunu; bu dünyada mutlak cehennemi yaşarken bile küllerinden yeniden doğmayı, dönüşmeyi, zaferi ve galibiyeti öğrendim. Samimi tavsiyem şu: İnancınızı asla kaybetmeyin. Çünkü sizi her zaman ve her durumda kurtarabilecek tek şey budur. İnanç olmadan hastalık üzerinde zafer kazanılamaz. Umut olmaz, savaşma yeteneği olmaz, hayatta kalma güveni olmaz. Sağlık durumunuzun kötüleşmesini asla beklemeyin. Sağlığınız için uyanık olun, her zaman tetikte kalın. Vücudunuz konuşabilir. Onu dinleyin. Zamanında ve uygun kontrolleri yaptırın. Türk doktorlarının bilgisi ve hastanedeki profesyonel ve üst düzey tıbbi hizmetler, benim bu süreci sağlıklı bir şekilde aşmamda çok büyük rol oynadı. Onlara teşekkür ederim" diyerek sözlerini tamamladı.