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İsrail-İran savaşında çok tehlikeli gelişme: Nükleer tesis vuruldu

İsrail-İran savaşında çok tehlikeli gelişme: Nükleer tesis vuruldu

09:5621/06/2025, Cumartesi
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İsfahan'daki nükleer tesis.
İsfahan'daki nükleer tesis.

Soykırımcı İsrail ile İran arasındaki çatışmalar 9. gününde de hız kesmeden sürüyor. İsrail ordusu, İran'ın batı ve orta bölgelerinde bulunan askeri altyapılara yönelik saldırılar düzenlediğini açıkladı. İsrail kaynakları, İsfahan'da yer alan bir nükleer tesisin de hedef alındığını duyurdu.

Terör devleti
İsrail
’in "Yükselen Aslan" ismiyle 13 Haziran'da Tahran'ı vurması ve İran'ın misilleme saldırılarıyla başlayan savaş dokuzuncu gününe girdi.

İsrail ordusu son açıklamasında, İran'ın batısı ile orta kesiminde askeri altyapıyı vurduğunu açıkladı.


Nükleer tesis vuruldu


İran medyası, İsrail güçlerinin sabaha karşı İsfahan'daki nükleer tesisi hedef aldığını duyurdu. Haberlere göre, tesiste nükleer sızıntı tespit edilmedi.


İran’da İsfahan Valiliğinden yapılan açıklamada, İsrail'in sabah saatlerinde Natanz Nükleer Tesisi başta olmak üzere şehrin bazı bölgelerine saldırılar gerçekleştirdiği bildirildi. Açıklamada,
"Bugün sabah saatlerinde Lencan, Mobareke, Şehreza ve İsfahan'ın bazı bölgelerinde Siyonist rejim saldırıları yaşandı. İsfahan’daki nükleer tesis de bu saldırıların hedefi oldu. Ancak hava savunma sistemleri etkin bir şekilde karşılık verdi. Halkımıza bölgede hiçbir tehlikeli madde sızıntısı yaşanmadığı ve endişe edilecek bir durum bulunmadığı konusunda güvence veriyoruz"
ifadeleri kullanıldı.

İsrail son olarak İran'ın batısındaki füze fırlatma rampalarını hedef aldığını açıkladı. 15 savaş uçağı ve 30'dan fazla mühimmat ile rampaların bulunduğu bölgelerin vurulduğu öne sürüldü. İran medyasında ise Tahran'da bir hastanenin hedef alındığı belirtildi.


Kum'da 2 kişi hayatını kaybetti


Kum Kriz Yönetimi Merkezi de sabah saatlerinde Kum şehrine yönelik saldırılar gerçekleştirildiğini duyurdu. Sivillerin yaşadığı bir binaya düzenlenen saldırıda biri 16 yaşında olmak üzere 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişinin de yaralandığı ifade edildi.


İran'da bir kilit isim daha öldürüldü


İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları'nın ikinci İHA birimi komutanı Aminpour Joudaki'nin öldürüldüğünü duyurdu. Açıklamada Joudaki'nin İsrail'e yönelik yüzlerce drone saldırısından sorumlu olduğu öne sürüldü.




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