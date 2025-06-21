İsrail-İran savaşında çok tehlikeli gelişme: Nükleer tesis vuruldu

"Bugün sabah saatlerinde Lencan, Mobareke, Şehreza ve İsfahan'ın bazı bölgelerinde Siyonist rejim saldırıları yaşandı. İsfahan’daki nükleer tesis de bu saldırıların hedefi oldu. Ancak hava savunma sistemleri etkin bir şekilde karşılık verdi. Halkımıza bölgede hiçbir tehlikeli madde sızıntısı yaşanmadığı ve endişe edilecek bir durum bulunmadığı konusunda güvence veriyoruz"