İsrail-İran savaşında çok tehlikeli gelişme: Nükleer tesis vuruldu

Soykırımcı İsrail ile İran arasındaki çatışmalar 9. gününde de hız kesmeden sürüyor. İsrail ordusu, İran'ın batı ve orta bölgelerinde bulunan askeri altyapılara yönelik saldırılar düzenlediğini açıkladı. İsrail kaynakları, İsfahan'da yer alan bir nükleer tesisin de hedef alındığını duyurdu.
İsrail ordusu son açıklamasında, İran'ın batısı ile orta kesiminde askeri altyapıyı vurduğunu açıkladı.
Nükleer tesis vuruldu
İran medyası, İsrail güçlerinin sabaha karşı İsfahan'daki nükleer tesisi hedef aldığını duyurdu. Haberlere göre, tesiste nükleer sızıntı tespit edilmedi.
İsrail son olarak İran'ın batısındaki füze fırlatma rampalarını hedef aldığını açıkladı. 15 savaş uçağı ve 30'dan fazla mühimmat ile rampaların bulunduğu bölgelerin vurulduğu öne sürüldü. İran medyasında ise Tahran'da bir hastanenin hedef alındığı belirtildi.
Kum'da 2 kişi hayatını kaybetti
Kum Kriz Yönetimi Merkezi de sabah saatlerinde Kum şehrine yönelik saldırılar gerçekleştirildiğini duyurdu. Sivillerin yaşadığı bir binaya düzenlenen saldırıda biri 16 yaşında olmak üzere 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişinin de yaralandığı ifade edildi.
İran'da bir kilit isim daha öldürüldü
İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları'nın ikinci İHA birimi komutanı Aminpour Joudaki'nin öldürüldüğünü duyurdu. Açıklamada Joudaki'nin İsrail'e yönelik yüzlerce drone saldırısından sorumlu olduğu öne sürüldü.