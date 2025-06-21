İsrail saldırıları doğal gazı vurdu

Avrupa'da gaz fiyatları, İsrail'in İran'a saldırıları sonrası bir haftada yüzde 15 arttı. Avrupa'da gaz fiyatları önceki gün 41,5 avroya kadar çıktı. Saldırılar sonrası aynı sürede küresel petrol fiyatları da yüzde 11 yükseldi.
İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan gerilim sonrası Hürmüz Boğazı'nda sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatlarında ve bölgedeki gaz arzında aksama yaşanabileceğine yönelik endişelerin tırmanmasıyla Avrupa'da gaz fiyatları bir haftada yüzde 15 yükseldi.
RUSYA’DAN SONRA KÖRFEZ DE TEHLİKEDE
Basra Körfezi'nin ağzındaki dar bir geçit olan Hürmüz Boğazı, Orta Doğu'daki LNG ve petrol üretimini Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına ulaştırıyor. Küresel LNG ticaretinin yüzde 20'si Hürmüz Boğazı'ndan geçerken, bölgenin büyük LNG üreticileri Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ihracatının tamamı Hürmüz Boğazı'ndan yapılıyor. Rus gazı tedarikini kaybetmesinin ardından LNG'ye bağımlılığı artan Avrupa, Orta Doğu'dan önemli miktarda LNG ithal ediyor.
41,9 AVROYA KADAR ÇIKTI
İsrail'in İran'a saldırısından önceki gün olan 12 Haziran'da megavatsaat başı 36,2 avrodan kapanan doğal gaz fiyatları hafta boyunca inişli çıkışlı bir seyir izledi. Fiyatlar, 18 Haziran'da 38,7 avrodan kapanmasının ardından, 19 Haziran'da 39,3 avrodan işlem görmeye başlasa da günü megavatsaat başına 41,5 avrodan tamamladı. Böylece Avrupa gaz fiyatları, 31 Mart'tan beri görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Ağustos vadeli kontratlarda ise gaz fiyatı megavatsaat başına 41,9 avroya çıktı. Avrupa'nın 2024'teki LNG ithalatının yüzde 46'sını ABD oluştururken, bu ülkeyi yüzde 16 ile Rusya, yüzde 11 ile Cezayir, yüzde 10 ile Katar, yüzde 5 ile Norveç ve yüzde 4 ile Nijerya takip ediyor.
PETROLDE DALGALANMA SÜRÜYOR
- İsrail'in İran'a saldırısının ardından bir hafta geride kalırken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 11 yükseldi. İsrail'in İran'a saldırısından önceki gün olan 12 Haziran'da 69,65 dolardan kapanan uluslararası referans olarak kabul edilen Brent türü ham petrolün varil fiyatı, hafta boyunca dalgalı bir seyir izledi. Brent petrol, saldırıların başladığı 13 Haziran'da arz ve tedarike yönelik artan endişelerle 76,31 doları görse de ilk şokun atlatılmasının ardından 73,67 dolardan kapandı.