İsrail zulmünü anlatan filmler

İran’a saldırı başlatan ve yeni bir savaşın fitilini ateşleyen İsrail, var olduğu zamandan beri kan ve savaş ile anıldı. “Büyük Felaket” anlamına gelen “Nekbe”den beri (1948’de İsrail’in kurulmasının ilanı) çevresindeki her ülke ile savaşan ve aralıksız katliam ile soykırım yapan İsrail’in gerçek yüzünü anlamak için filmlere bakmak yeterli olacak.

Sinema tarihinde özellikle 2000’li yıllarda çeşitli ülkelerde yapılan filmler, işgal yönetiminin nasıl bir kanlı yapı üzerine kurulduğunu ifade ediyor. Gelin bu filmlere birlikte bakalım…

Beşir ile Vals

İsrail yapımı olarak İsrail zulmünü içeriden anlatan eşsiz bir film…

Ari Folman’ın yazıp yönettiği film, 1982 yılında Lübnan İç Savaşı sırasında asker olan yönetmen Folman’ın, yaşadıklarını terapi aracılığıyla yeniden hatırlama sürecini ele alıyor. Animasyon tekniği ile hayata geçirilen yapım, gerçekçi anlatımı ve kalıcı hissi ile yapıldığı yıl olan 2008’den beri adından söz ettiriyor. İlginç şekilde film,“shooting and crying” geleneğinin bir devamı olarak görüldü. Yani askerlerin savaş sırasında gerçekleştirdiği eylemlerden pişmanlık duymasını, ancak bunun geç gelen bir pişmanlık olduğunu ve askerlerin bu durumu düzeltmek için somut hiçbir harekete kalkışmamasını sağlıyor. Bu eleştiriyi de göz önünde bulundurup izlemekte fayda var.

Burası Cennet Olmalı

Filistinli yönetmen Elia Süleyman’ın son filmi, İsrail zulmüne küresel bir pencere açıyor. Özellikle göçmenlik olgusu üzerinden meseleyi ele alan film absürt mizah türünün de etkisiyle ilginç bir seyir tecrübesi sunuyor. Çatışma, kan, gözyaşı olmamasına rağmen film İsrail zulmünün sınırları aşan etkisine katkı sağlıyor.

Başka Yer Yok

İsrail zulmünü en gerçek görüntüler ve anlık şahitlikler eşliğinde veren belgesellerin çok önemli olduğunu da vurgulamak gerek. Bu yıl Oscar’da en iyi belgesel ödülünü alan bu belgesel de birkaç yıllık süreç içerisinde Filistin topraklarında devam eden işgal politikası ve Filistin halkının direnme yöntemlerini anlatıyor. İsminden de anlaşılacağı üzere İsrail’e meydan okuyan yapıya sahip olan belgesel, yapımcılarından birinin İsrailli (Yaval Abraham) olması bakımından da mühim.

Kurtlar Vadisi Filistin

Filistin Davası ve İsrail zulmüyle ilgili Türkiye’de yapılmış en büyük prodüksiyon olan film, 2011’de vizyona girdiğinde ülkemizde en çok izlenen filmler arasında yer almıştı. Kurtlar Vadisi dizisinin devamı niteliğindeki yapım, Türk istihbaratının Filistin meselesine bakışına ve İsrail’in karşısında asırlar önce olduğu gibi yine, yeniden Türklerin dimdik duracağını anlatması bakımından önemliydi.

Kule

Hikaye “Büyük Felaket” (Nekbe) günlerinde başlıyor. Bir Filistin mülteci kampında yaşayan genç bir kız, önceki üç mülteci neslinin anlattığı hikayeler aracılığıyla ailesinin tarihini öğreniyor. Norveçli yönetmen Mats Grorud’un filmi, “stop motion” tekniğine de dayanan animasyon tekniği ile hayata geçirdiği 2018 yapımı projesi birçok dünya festivalinde yankı uyandırmıştı.











