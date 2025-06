Sıfır Noktasından yükselen ses

7 Ekim’den sonra Gazze’de 22 kısa filmcinin hayata geçirdiği Sıfır Noktasından (From Ground Zero) filmi bunun en güzel örneklerinden biri. Gazze ile ilgili yapılmış en güncel ve meşhur çalışma olan filmi geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali kapsamında izleyebildik. Filistinli yönetmen ve yapımcı Rashid Masharawi’nin öncülük ettiği projede sinemanın her türünden örnekler var. Animasyon, absürt komedi, dram, belgesel, deneysel, aksiyon ve gerçek olmasına rağmen distopya!..