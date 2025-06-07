Sıfır Noktasından yükselen ses

Gazze’de yaşananları gerçeklerle ve gerçek kelimelerle ifade etmenin anlamı kalmadı. Gelişmiş teknoloji, sınırları aşmış insanoğlu, hayal gücünü yok edecek yapay zeka ve bütün medeni kavramlar yetersiz… Soykırım, gözümüzün önünde devam ediyor.

Gözümüzün önünde olduğu halde gözümüzden kaçanları yeniden zihnimize ve gönlümüze ulaştırma yöntemi olarak sanatın ve özelde sinemanın önemi şimdi daha da belirginleşiyor. Gerçek olamayacak kadar acı olanı ajite etmeden gösteren, bildiğimizi zannettiklerimizi yeniden tanımlayan sinema Gazze için de harekete geçmiş durumda.

7 Ekim’den sonra Gazze’de 22 kısa filmcinin hayata geçirdiği Sıfır Noktasından (From Ground Zero) filmi bunun en güzel örneklerinden biri. Gazze ile ilgili yapılmış en güncel ve meşhur çalışma olan filmi geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali kapsamında izleyebildik. Filistinli yönetmen ve yapımcı Rashid Masharawi’nin öncülük ettiği projede sinemanın her türünden örnekler var. Animasyon, absürt komedi, dram, belgesel, deneysel, aksiyon ve gerçek olmasına rağmen distopya!..

“BİZ VARIZ VE HEP OLACAĞIZ”

Her şeye rağmen sanatını icra etmeye çalışan bir ‘stund-up’çının çabası ve sonrasında gerçeğin komik olamayacak kadar absürt çarpıcılığı ile karşılaşması, dünyanın en güzel sahillerinden birinde hayallerini resmetme derdinde olan genç kızın gerçeğin karanlık yanı ile yüzleşmesi, mülteci durumuna düşen çocukların stop-motion eğitimi alırken ortaya koydukları ürün ile iyiliğin rengini sorgulaması, varlığını sinemaya adayan bir gencin var olma savaşında karşı karşıya kaldığı tercihler sonrasında sinemadan özür dilemesi ve daha niceleri…

Filmdeki karakterlerin ortak noktası ise inatla, azimle, her ne olursa olun yaşamaya ve direnmeye devam etmesi… “Biz varız” diye haykırmanın yanı sıra “Ne olursa olsun burada kalmaya devam edeceğiz” mesajının altının çizilmesi çok önemli.

Yıkıntılar arasında ve sürgünün ardında…

Bir kameraya ve bir tripoda yenilecek olan İsrail zulmüne karşı susuz ve huysuz ve uykusuz ve yalnız da olsa…

Bütün dünya yalnız bıraksa da ısrarla, inatla, azimle, omuz omuza ve sinemayla…

SİNEMA SİYONİSTLERİN ELİNDEN KURTULUYOR

Siyonistlerin 1950’lerden beri en güçlü silahı sinema olmuştur. Hollywood, öylesine bir çehreye bürünmüştür ki özellikle İkinci Dünya Savaşı’nı anlatan filmlerde “Yahudi Soykırmı”nı anlatan filmler bir endüstri kurmuştur. Adına “Holokost” denen bu endüstrinin filmleri insan dramatik insan hikayeleri ile “Yahudiler, tarih boyunca hakkını ödeyemeyeceğimiz şekilde mağdur edildi” algısı oluşturulmaya çalışıldı ve bu sebepten yakın zamana kadar İsrail ne yaparsa yapsın hoş görüldü. Ne var ki 7 Ekim’den sonra her şey değişti. Hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağının göstergesi olarak “sinema silahı” eskisi gibi sadece siyonistler tarafından kullanılmamaya başlandı. Hatta Holokost filmlerinin sayısı azalmaya başladı. Bunun yanında Filistin’de 75 yıldır yaşanan ve 7 Ekim’den önce başlayan zulme dair gerçekler beyaz perdede kendini gösterir oldu.

Filistin’in Oscar adayı olan filmin ortak yapımcıları arasında ABD’li yönetmen ve yapımcı Michael Moore da bulunuyor. Birçok önemli festivalde gösterilen film dünyanın hemen her ülkesinde televizyonlarda ve çeşitli organizasyonlarda izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Henüz sinema salonlarına gelmeyen filmin Türkiye’deki gösterimleri ise devam edecek. Sıfır Noktasından filmi Kültür Yolu Festivali kapsamında başka şehirlerde de gösterilecek. Her gösterim sonrası yerli ve yabancı sinemacıların katılımı ile söyleşiler düzenlenecek. Bu söyleşilere Filistinli sinemacılar da katılacak…

MASHARAWİ FONU’NA DESTEK MÜMKÜN

Sıfır Noktasından filminin yapım süreci de örnek olacak cinsten. Rashid Masharawi’nin öncülük ettiği çalışma, her şart altında sinema üretiminin mümkün olacağını gösteriyor. Zira sinemanın, er ya da geç insanoğluna hakiki duyguyu iletme ve gerçekleri açık etme gibi bir alışkanlığı vardır. Benzer çalışmaların devam etmesi için bu filmin daha çok izlenmesi ve desteklenmesi gerek. “Masharawi Film Fonu”na destek vermek mümkün. https://www.masharawifilms.org/ adresinden bilgi edinebilirsiniz.

HER ŞART ALTINDA FİLM ÇEKMEK MÜMKÜN

Bu filmin yapım süreci ülkemizdeki sinema üretimine de örneklik teşkil edebilir. Teknolojinin gelişmesine rağmen sinema çok pahalı bir üretim alanı olmaya devam ediyor. Bir filmin hakkıyla hayata geçebilmesi için ülkemizde en az 15 milyon TL’ye ihtiyaç duyuluyor. Sinemanın sermaye ile ilişkisi bu bakımdan çetrefilli. Oysa Sıfır Noktasından filmi imece usulünün en güzel örneklerinden biri olarak her şart altında, en düşük imkanlarla bile film yapmanın mümkün olacağını gösteriyor.







