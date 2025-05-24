Yapay zeka ile savaş

Sinemanın büyülü dünyası, 7. Sanat var olduğu zamandan beri izleyicide şaşkınlık oluşturacak örneklerle kendini ispat etti. 130 yaşındaki sinemanın kısa sayılacak serüvenindeki en başarılı örneklerden biri ise Görevimiz Tehlike serisi oldu. Tom Cruise’un Ethan Hunt’ı canlandırdığı filmin sekizincisi ve sonuncusu vizyona girdi. “Görevimiz Tehlike: Son Hesaplaşma”, serinin başlamasının 30. yılında görkemli bir veda sahnesine dönüşmüş.

Filmin en dikkat çeken yanı hikayesi. Yine dünyayı kurtarmak için yola çıkan kahramanlar, yine vicdanın merkezi ABD ve yine insanlığın umudu “Rüyalar Ülkesi”nin bir ferdi. Buralar alışık olduğumuz noktalar. Yeni filmdeki yeni ve en temel vurgu ise “Tanrı”yı yeniden tanımlama ve “Tanrı yok”, “Tanrı biziz” söylemi…





YENİ TANRI DA ÖLDÜ: YAZI YOK, KADER YOK!

“Entity” (Varlık) olarak ifade edilen en güçlü yapay zekaya karşı bir mücadele vardır. Savaşın mühimmatı ise ‘eski olan’dır. Zira yeni, yani dijital olan her şey Varlık’ın kontrolündedir. Analog gereçler ve yöntemlerle hayat bulan mücadelede Varlık’ın çizdiği senaryoya (kader diyebiliriz) karşı bir mücadele vardır. Genel kanaat, bu senaryonun dışında başka seçenek olmadığıdır. Zira “kâdir-i mutlak” artık Varlık’tır. Sözünün üstüne söz, planının üstüne plan yapılamazdır.

Fekat bir gün, bir kahraman çıkar ve “planın üstünde olan plan”ın üstüne de plan yapar! Varlık’ı aslında, kendinden olmayanla vurur. İnsana ait olanla… Daha sahici olanla…

Filme göre “Dijital Tanrı” diyebileceğimiz Varlık’ın temel meselesi yazılı olan kodlar olduğundan, filmin sonunda da buna vurgu yapılır. 2 buçuk saat süren filmde hikayenin düğümünün çözüldüğü noktada “Hiçbir şey yazılı değil, yazan biziz” mesajı ana karakterlerden birinin ağzından verilir. Ve bu “dış ses”, post modern insanın ‘yeni tanrısı’nın (esasında eskisinde de olduğu gibi) yegane rakibinin, kurtuluş kaynağının insan olduğunu dillendirir.





‘TANRI İNSAN’IN ŞEYTAN TAŞLAMA AYİNİ!

Elbette bir film sadece bir film değildir. Sinema var olduğu zamandan beri filmlerin “gerçeklik oluşturmak” (modern insanın tabiriyle ‘yaratmak’) işlevi vardır. Bir film bunu kendine misyon edinmese de vakıa budur. Haliyle, Görevimiz Tehlike: Son Hesaplaşma’da ortaya konan “yeni gerçeklik” bir okuma ve zamanımızın yorumlaması olsa da hikayenin meramı, bir asırdan fazla zamandır kurgulanan “Tanrı İnsan”ın yeni formundan başka bir şey değil. Eşyanın zıddıyla kaim olduğunu düşünecek olursak, insanı Tanrı ilan etmek için diğer Tanrıları yok saymak gerekecektir. Yani Görevimiz Tehlike: Son Hesaplaşma’nın bir nevi “Tanrı İnsan’ın şeytan taşlama ibadetlerinden biri” olduğunu söyleyebiliriz.





DİJİTALLEŞMEYE MEYDAN OKUMA

Hikayesindeki bu hususun dışında görkemli sahneleri, aksiyonu ve dünyanın dört bir yanını set olarak kullanması ile meşhur olan filmin vedası da şaşaalı olmuş. Başrol oyuncusu Tom Cruise yine dublör kullanmadan, masada bilgisayar marifetiyle halledilecek sahnelerde tehlikeye atılarak sahici tavrını devam ettirmiş.

Yapay zekanın hayatımıza bu denli girdiği ve yakın gelecekte sinemacıları işsiz bırakacağının iddia edildiği bir dönemde büyük oranda gerçek mekanlar ve mizansenlerle beyaz perdeye çıkmanın anlamı büyük. Elbette dijitalleşmeye karşı bir meydan okuma ve sinema sanatının hakiki söylemine vurgu yapan bir tavır.





EN PAHALI FİLMLERDEN BİRİ

Hollywood’daki grevler döneminde çekimleri yapıldığı için çok aksayan ve masrafları artan filmin toplam maliyetinin 400 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Bu da filmi sinema tarihinin en pahalı yapımları arasına alıyor. Hasılat beklentisi ise çok yüksek. 1 milyar doları bulabilir. Özellikle serinin son filmi olması, bir daha sinema perdesinde Ethan Hunt’ı görememe düşüncesi, en az 2 neslin duygusal davranmasına ve sinema salonuna koşmasına yol açabilir.

Önceki filmlerin hasılat performansına bakınca ciddi bir manzara oluşacağını düşünebiliriz. Zira Görevimiz Tehlike (1996): 457 milyon dolar, Görevimiz Tehlike 2 (2000): 546 milyon dolar, Görevimiz Tehlike (2006): 398 milyon dolar, Görevimiz Tehlike: Ghost Protocol (2011): 694 milyon dolar, Görevimiz Tehlike: Rogue Nation (2015): 710 milyon dolar, Görevimiz Tehlike: Fallout (2018): 824 milyon dolar, Görevimiz Tehlike: Dead Reckoning Part One (2023): 571 milyon dolar olmak üzere serinin yedi filmi toplamda 4 milyar 200 milyon dolar hasılat elde etti.



