Çocuk düşmanı İsrail ve PKK

Birleşmiş Milletler (BM), Siyonist İsrail ordusu ve PKK terör örgütünü bu yıl da çatışma bölgelerinde çocuklara zarar verenler "kara listesinde" tuttu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 2024 yılı verilerini içeren 40 sayfalık "Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar” raporuna ulaşıldı. Raporda, terör devleti İsrail, silahlı çatışmalarda çocuklara karşı ağır ihlaller gerçekleştiren taraf olarak bu yıl da "kara listede" yerini korudu, İsrail güçleri "çocukları öldüren ve sakat bırakan" ve "okullara ve/veya hastanelere saldırılarda bulunan taraf" olarak nitelendi. Yine Suriye'de faaliyet gösteren terör örgütü PKK/YPG ve bağlı unsurlarının geçen yıl 286 çocuğu zorla silahlı kadrosuna kattığını ortaya koydu.

Siyonist saldırganlık zirve yaptırdı

BM’nin 40 sayfalık raporunda neredeyse 30 yıldır hazırlanan "Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar” çalışmasında 2024 yılının çatışmalarda çocuklara karşı 41 bin 370 ağır ihlal vakası ile en yüksek rakamı gördüğüne dikkati çekildi. Bu sayının 2024'e kıyasla yüzde 25 arttığına da vurgu yapılan raporda, 22 bin 495 çocuğun ölüm, sakat bırakma, tecavüze uğrama ve silah altına alınma gibi ağır ihlallerden etkilendiğinin ve de art arda 3 yıldır rakamların yükseldiğinin altı çizildi. Raporda, 2024’te çocuklara karşı “öldürme, sakat bırakma, aç bırakma ve cinsel tecavüz” gibi ağır ihlallerin en ağır olduğu yerler arasında başta Gazze Şeridi olmak üzere İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarının başı çektiği görüldü.

7 bin 188 ağır ihlalde bulundu

BM raporunda, geçen yıl İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarında 15’i İsrailli, 2 bin 944’ü Filistinli olmak üzere 2 bin 959 çocuğa karşı 8 bin 554 “ağır ihlal” doğrulanırken, bu ihlallerin 4 bin 856’sının Gazze Şeridi’nde, 3 bin 688’inin Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te ve 10’unun da İsrail’de gerçekleştiği kaydedildi. Çocuklara karşı teyit edilen bu ihlallerin 7 bin 188’i İsrail güçlerine, 43’ü kimliği belirsiz faillere, 42’si Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilere atfedilen raporda, 602’sinin Batı Şeria, 259’unun Doğu Kudüs ve 90’ının da Gazze Şeridi’nde olmak üzere toplam 951 Filistinli çocuğun İsrail güçlerince alıkonulduğu, bunların arasında bulunan 11 kız çocuğunun akıbetinin ve nerede olduğunun ise bilinmediğine işaret edildi.

ÇOCUKLARI KENDİNE KALKAN YAPTI

Raporda, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze şeridinde gerçekleştirdiği askeri eylemlerinde 27 Filistinli çocuğu “insan kalkanı” olarak kullandığının, Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te olmak üzere 1507 çocuğun İsrail güçleri, 54 çocuğun ise Filistinlilerin topraklarını gasbeden yerleşimci unsurlar tarafından olmak üzere toplamda 1561 Filistinli çocuğun sakat bırakıldığının altı çizildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ AĞIR SUÇLU

Öte yandan raporda, BM’nin Suriye’de sadece terör örgütü PKK/YPG ve bağlı unsurlar tarafından toplam 286 çocuğun zorla silahlı kadroya alınarak kullanıldığını doğruladığı kaydedildi. Terör örgütü PKK/YPG ve diğer yapılanmalar, 2024'te 110 çocuğun ölümünden ya da sakat bırakılmasından, 10 çocuğun da zorla kaçırılmasından sorumlu tutularak teröristlerin 23 okul ve hastaneyi silahlı faaliyetleri için kullandığı ifade edildi. Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları şüphesiyle yaklaşık 25 bin çocuğun da Suriye'nin kuzeydoğusunda PKK/YPG'nin hakim olduğu kamplarda yıllardır özgürlüklerinden yoksun yaşadığına vurgu yapıldı.







