Ağrı sınırında bir ton uyuşturucu madde ele geçirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı, ailenin, gençlerimizin, vatandaşlarımızın zararlı unsurlardan korunması, her türlü bağımlılığa karşı mücadele etmek ve yasa dışı ticareti engellemek amacıyla kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerince, son dönemde gerçekleştirilen operasyonlarda; Ağrı-Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 1 milyar 805 milyon Türk lirası değerinde yaklaşık 1 ton uyuşturucu madde, Edirne-Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 48 milyon 622 bin Türk lirası değerinde 284 bin elektronik sigara, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 15 milyon 701 bin Türk lirası değerinde yaklaşık 26 kilo uyuşturucu madde, Antalya Limanı'nda 1 milyon 430 bin Türk Lirası değerinde 43 bin 108 metrik ton akaryakıt cinsi eşya ele geçirildi" denildi.