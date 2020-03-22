Gündem Eviniz daha güvenli diyen doktora yumruk
DÜZCE

'Eviniz daha güvenli' diyen doktora yumruk

Düzce'de hastanenin acil servisine baş ağrısı şikayetiyle giden S.A., "Durumunuz ciddi değil, koronavirüs nedeniyle eviniz daha güvenli" diyen doktor Okan K.'ye yumrukla saldırdı. S.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Saldırgan hasta hakkında soruşturma başlatıldı.
Saldırgan hasta hakkında soruşturma başlatıldı.

Atatürk Devlet Hastanesi'nin acil servisine gelen S.A isimli kişi, baş ağrısı olduğunu ve acilen tedavi edilmek istediğini söyledi. Acil serviste görevli doktor Okan K. ise S.A.'ya sağlık durumunun ciddi olmadığını, koronavirüs nedeniyle hastanenin riskli olduğunu ve evinin daha güvenli olduğunu söyledi.

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Boğazına sarılıp yumrukladı

Bunun üzerine S.A., boğazına sarıldığı doktora yumruk attı. Hastanedeki güvenlik görevlileri araya girerken, S.A., polis ekiplerince gözaltına alındı. Doktor Okan K. ise darp raporu aldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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