'Eviniz daha güvenli' diyen doktora yumruk

Atatürk Devlet Hastanesi'nin acil servisine gelen S.A isimli kişi, baş ağrısı olduğunu ve acilen tedavi edilmek istediğini söyledi. Acil serviste görevli doktor Okan K. ise S.A.'ya sağlık durumunun ciddi olmadığını, koronavirüs nedeniyle hastanenin riskli olduğunu ve evinin daha güvenli olduğunu söyledi.

GÜNDEM Koronavirüs kurallarına uymayan çifte ceza: 14 günlük karantinadan çıkan karı kocaya 6 bin 300 lira ceza kesildi

Boğazına sarılıp yumrukladı

Bunun üzerine S.A., boğazına sarıldığı doktora yumruk attı. Hastanedeki güvenlik görevlileri araya girerken, S.A., polis ekiplerince gözaltına alındı. Doktor Okan K. ise darp raporu aldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.