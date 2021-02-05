Gündem Evlat Nöbeti üçüncü haftasında HDPliler yine engellemeye çalıştı
HAKKÂRİ

‘Evlat Nöbeti’ üçüncü haftasında: HDP'liler yine engellemeye çalıştı

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, Hakkari'deki HDP il binası önünde 3’üncü kez basın açıklaması ve oturma eylemi yaptı. HDP'lile ise geçen hafta olduğu gibi bu hafta da annelerin sesini bastırmak için hoparlörden seçim müziği çalması tepkiye neden oldu.

Haber Merkezi DHA
Aileler, ellerinde Türk bayrakları ve pankartlarla ‘Kürt-Türk kardeştir HDP kalleştir’ sloganları atarak HDP il binası önüne doğru yürüdü.
Aileler, ellerinde Türk bayrakları ve pankartlarla ‘Kürt-Türk kardeştir HDP kalleştir’ sloganları atarak HDP il binası önüne doğru yürüdü.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da başlattığı eylemlerine, Şırnak'taki ailelerin ardından Hakkari'deki aileler de 3 haftadır eylemlerini sürdürüyor.

Bugün de Hakkari'de HDP il binası önünde bir araya gelen 12 ailenin üyeleri yine protestoda bulundu. Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, ellerinde Türk bayrakları ve üzerinde 'Kürt çocukları artık HDP'ye piyon olmayacak', 'Çocuklarımız dağda kurda, kuşa yem olmasın' yazılı pankartlarla bir yürüyüş yaptı.

Evlat nöbetinde 521’nci gün: Aileler, çocuklarını PKK’dan almakta kararlı
GÜNDEM
Evlat nöbetinde 521’nci gün: Aileler, çocuklarını PKK’dan almakta kararlı

"Kahrolsun PKK", "Kahrolsun HDP" sloganları atan aileler, Hakkari HDP il binası önüne geldi. HDP'liler ise geçen hafta olduğu gibi annelerin sesini bastırmak için parti balkonuna ses sistemi kurarak seçim müziği çaldırdı.

DHA

'GELİN, KORKMAYIN, BİRLEŞELİM'

Kayınbiraderi, 5 yıl önce dağa kaçırılan Leyla Çiftçi, Hakkarili anneler adına açıklama yaptı.

Çiftçi, "Bizler bugün burada dağa kaçırılmış, kandırılmış çocuklarımıza kavuşma ve sesimizi duyurmak için Hakkari anneleri ve kadınlar olarak toplanmış bulunmaktayız. Bizler buradan, tüm Türkiye'ye haykırıyoruz, gün birlik ve beraberlik günüdür. Başta Hakkari halkı olmak üzere tüm Doğu ve Güneydoğu halkı artık uyansın. PKK’nın ve taşeronlarının gerçek yüzünü görsün. Yeter artık, kardeş kardeşi vurmasın. Gelin, korkmayın birleşelim. Hep beraber evlatlarımızın dağdan indirelim. İnanıyoruz ki, azimle seslerini yükselten biz annelerin sayesinde terör örgütlerinin elinde bulunan yavrularımzı kurtaracağız.

DHA

Evlat nöbetindeki aileler kar kış dinlemiyor
GÜNDEM
Evlat nöbetindeki aileler kar kış dinlemiyor

Çocuklarımıza kavuşacağız, inanıyoruz

Biz yüreği yanık anneler olarak, tek isteğimiz her canlının nasıl yaşam hakkı varsa, dağdaki çocuklarımızın da yaşam hakkı vardır diyoruz. Ve biz çocuklarımızın HDP’den istiyoruz. Evlatlarının hain terör örgütünün elinden kurtarmaya çalışan bütün anne ve babalara selamlarımızı iletiyor ellerinden öpüyoruz. Hakkari anneleri ve kadınları olarak evlat hasreti çeken bizler çocuklarımıza kavuşacağımıza inanıyoruz. Bu haklı davamıza kimsenin duyarsız kalmasını istemiyoruz" dedi.

Burada tepkilerini dile getiren grup, 5 dakikalık oturma eyleminin ardından bir süre da yürüyerek dağıldı.

Onur’una kavuştu: Evladına kavuşan aile sayısı 23 oldu
GÜNDEM
Onur’una kavuştu: Evladına kavuşan aile sayısı 23 oldu

HDP önünde eylem yapan ailelerden biri daha evladına kavuştu
GÜNDEM
HDP önünde eylem yapan ailelerden biri daha evladına kavuştu

Evlat nöbeti tutan aileler HDP İzmir İl Başkanlığına siyah çelenk bıraktı
GÜNDEM
Evlat nöbeti tutan aileler HDP İzmir İl Başkanlığına siyah çelenk bıraktı

Evlat nöbetindeki baba isyan etti: Nereye kadar Kandil'e vekillik yapacaksınız?
GÜNDEM
Evlat nöbetindeki baba isyan etti: Nereye kadar Kandil'e vekillik yapacaksınız?

Diyarbakır anneleri 500 gündür evlatları için nöbette
FOTOĞRAF 13
Title
Diyarbakır'da anne Hacire Akar, oğlunun HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia ederek, HDP İl Başkanlığı binası önünde 22 Ağustos 2019'da oturma eylemi başlattı. Oturma eylemi sonuç veren anne Akar, kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos'ta evladına kavuştu.
Title
Hacire Akar'ın oğlu için gösterdiği mücadele, benzer acıyı yaşayan diğer ailelere de örnek oldu. Akar'ın mücadelesi ile umutları artan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemine katılım günden güne artarak, 188'e ulaştı.
Title
Aileler, yaz kış, yağmur çamur demeden eylemlerini sürdürdü. Anneler, kimi zaman da oturma eylemine eşleriyle nöbetleşe devam etti. Anneler nöbetteyken babalar evdeki çocuklarına hem babalık hem annelik yaptı.
Title
Annelerden bazıları küçük çocuklarıyla katıldığı eylemi zor şartlar altında sürdürdü, yorgunluktan bazen kaldırımda uyudu, kimi zaman da baygınlık geçirdi. Aileler, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını döneminde bile gerekli tedbirleri alıp, eylemlerinden vazgeçmedi. Evladına kavuşan her bir aile eylem yapan anne ve babalara sevinç ile hüznü bir arada yaşattı. Aileler, terör örgütünden kaçıp gelen her evlat için kendi çocuğuymuş gibi sevinirken, yüreği evlat hasretiyle yanan anneler kimi zaman da duygulandı, gözyaşı döktü.
Title
Evladına kavuşan aileler zaman zaman HDP il binası önüne gelerek oturma eylemine katılarak annelere destek verdi. Annelerin kararlı duruşu, HDP'ye kepenk indirtti. Ailelerin acılarıyla yüzleşmek istemeyen HDP'liler, çareyi bir süre kepenkleri kapatmakta buldu. Terör örgütü, aileleri eylemlerinden vazgeçirmek için her yolu denedi. HDP il binasına gelen bazı partililerin hakaretlerine uğrayan Diyarbakır anneleri, evlerine giderken veya çarşıda dolaşırken tehditlere maruz kaldı.
Title
Terör örgütü, kendine müzahir yayın organlarında da açık açık tehdit ettiği ailelerin haklı mücadelesini itibarsızlaştırma yoluna gitti. Kimi ailelerin yıllardır sesini bile duymadıkları çocuklarının örgüte müzahir yayın organlarında röportajlarını yayımlayarak oturma eyleminin sonlandırılması istendi. Çocuklarının konuşmasını gözyaşlarıyla izleyen aileler, terör örgütüne tepki gösterdi. Aileler, yaşadıkları zor sürece rağmen eylemlerine kararlılıkla devam etti, ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdürdü.
Title
Tek arzuları terör örgütünün kendilerinden kopardığı evlatlarına kavuşmak olan ailelerin sesini tüm Türkiye duydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğini her zaman ifade ettiği Diyarbakır annelerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Avrupa Parlamentosu üyesi Tomas Zdechovsky ve büyükelçilerin yanı sıra siyasetçi, sanatçı, gazeteci, yazar, sporcu, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, kanaat önderi, din adamı, şehit ailesi, gazi, esnaf, muhtar, öğretmen ve gurbetçiler olmak üzere toplumun her kesiminden binlerce kişi ziyaret etti.
Title
Dağa kaçırılan kızı Ceylan için Bursa'dan gelerek evlat nöbetine katılan Türkan Mutlu, AA muhabirine, evlatlarını istediklerini söyledi. Kızının 7 yıldır hayatının, hayallerinin ve özgürlüğünün elinden alındığını belirten Mutlu, kaçırılmasaydı ülkesinde öğretmen olarak hizmet vereceğini ifade etti. Mutlu, kızını almadan HDP il binası önünde ayrılmayacağını dile getirerek, 7 senedir PKK ile savaşıyorum. İnşallah ölmeyeceğim, PKK'dan evladımı alacağım. Yıllardır PKK annelerin ciğerini yaktı. Onlardan biri de benim. dedi.
Title
Eylemin ilk gününden bu yana nöbeti sürdüren anne Songül Altıntaş da oğlunun 6 yıl önce vatani görevini yaparken birliğine teslim olmak için gittiği sırada terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirtti. Hacire Akar'ın evladına kavuşmasının kendilerine umut olduğunu aktaran Altıntaş, eylemlerine kararlılıkla devam edeceklerini söyledi.
Title
Altıntaş, Sonuna kadar, tek bir çocuk dağda kalmayana kadar buradayız. Kürtlerin PKK'dan kurtulmasının tek çaresi budur. HDP, Türkiye'nin, Kürtlerin partisi olsaydı bugün benim yanımda olurdu. Oğlu Yavuz için oturma eylemini sürdüren anne Sevgi Çağmar ise 6 yıldır evladının sesini duymadığını, ondan haber alamadığını kaydetti.
Title
Oturma eylemini ilk başlatan ailelerden Zekiye Bozdağ, 30 Ağustos 2019'da dağa kaçırılan kardeşi Süleyman için oturma eylemine annesi, babası ve diğer kardeşleriyle başladıklarını hatırlattı. Bozdağ, 500 sene de geçse biz beklemeye devam edeceğiz. Çocuklarımızı ya alacağız ya alacağız. diye konuştu.
Title
Kardeşine güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Bozdağ, Benim için değil, annem için gel, teslim ol. O çok üzülüyor, çok ağlıyor. Her gün gözü yolda, gözü yaşlı seni bekliyor. Eylem sayesinde 22 aile evladına kavuştu. Çok mutlu olduk. İnşallah darısı bütün ailelerin başına biz de o sevinci yaşarız.sözlerine yer verdi.
Title
Diyarbakır anneleri 500 gündür evlatları için nöbette
Anne Hacire Akar'ın HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi ile oğlunu terörün pençesinden kurtarmasının ardından aynı kaderi paylaşan ailelerin başlattığı evlat nöbeti, 500 gündür sürüyor. Evladına kavuşacağın günü bekleyen annelerden Türkan Mutlu, "7 senedir PKK ile savaşıyorum. PKK'dan evladımı alacağım" dedi. Abla Zekiye Bozdağ ise "500 sene de geçse beklemeye devam edeceğiz. Çocuklarımızı ya alacağız ya alacağız" ifadelerini kullandı.
Abone Ol Google News
Sanki yaz

Sanki yaz

​Adana'da termometreler 30 dereceyi gösterdi.
Harita kırmızıya dönüyor

Harita kırmızıya dönüyor

56 saatlik kısıtlama öncesi yoğunluk erken başladı.
Eski CHP vekili Yılmaz: İstifalar daha başlangıç muhalefet FETÖ dilini kullanıyor

Doğuş İnşaat yapacak

Doğuş İnşaat yapacak

​Ukrayna'da yeni Kremençuk Köprü projesi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Kongreleri'ne katılıyor.

​Cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulunuyor.

​Mahrem yapılanması soruşturmasında itirafçıların açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.