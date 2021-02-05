‘Evlat Nöbeti’ üçüncü haftasında: HDP'liler yine engellemeye çalıştı

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da başlattığı eylemlerine, Şırnak'taki ailelerin ardından Hakkari'deki aileler de 3 haftadır eylemlerini sürdürüyor.

Bugün de Hakkari'de HDP il binası önünde bir araya gelen 12 ailenin üyeleri yine protestoda bulundu. Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, ellerinde Türk bayrakları ve üzerinde 'Kürt çocukları artık HDP'ye piyon olmayacak', 'Çocuklarımız dağda kurda, kuşa yem olmasın' yazılı pankartlarla bir yürüyüş yaptı.

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"Kahrolsun PKK", "Kahrolsun HDP" sloganları atan aileler, Hakkari HDP il binası önüne geldi. HDP'liler ise geçen hafta olduğu gibi annelerin sesini bastırmak için parti balkonuna ses sistemi kurarak seçim müziği çaldırdı.

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DHA

'GELİN, KORKMAYIN, BİRLEŞELİM'

Kayınbiraderi, 5 yıl önce dağa kaçırılan Leyla Çiftçi, Hakkarili anneler adına açıklama yaptı.

Çiftçi,

"Bizler bugün burada dağa kaçırılmış, kandırılmış çocuklarımıza kavuşma ve sesimizi duyurmak için Hakkari anneleri ve kadınlar olarak toplanmış bulunmaktayız. Bizler buradan, tüm Türkiye'ye haykırıyoruz, gün birlik ve beraberlik günüdür. Başta Hakkari halkı olmak üzere tüm Doğu ve Güneydoğu halkı artık uyansın. PKK’nın ve taşeronlarının gerçek yüzünü görsün. Yeter artık, kardeş kardeşi vurmasın. Gelin, korkmayın birleşelim. Hep beraber evlatlarımızın dağdan indirelim. İnanıyoruz ki, azimle seslerini yükselten biz annelerin sayesinde terör örgütlerinin elinde bulunan yavrularımzı kurtaracağız.

DHA

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Çocuklarımıza kavuşacağız, inanıyoruz

Biz yüreği yanık anneler olarak, tek isteğimiz her canlının nasıl yaşam hakkı varsa, dağdaki çocuklarımızın da yaşam hakkı vardır diyoruz. Ve biz çocuklarımızın HDP’den istiyoruz. Evlatlarının hain terör örgütünün elinden kurtarmaya çalışan bütün anne ve babalara selamlarımızı iletiyor ellerinden öpüyoruz. Hakkari anneleri ve kadınları olarak evlat hasreti çeken bizler çocuklarımıza kavuşacağımıza inanıyoruz. Bu haklı davamıza kimsenin duyarsız kalmasını istemiyoruz" dedi.

Burada tepkilerini dile getiren grup, 5 dakikalık oturma eyleminin ardından bir süre da yürüyerek dağıldı.

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