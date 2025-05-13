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Evlat nöbetindeki annelerin zaferi

Evlat nöbetindeki annelerin zaferi

04:0013/05/2025, Salı
G: 13/05/2025, Salı
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Evlatları için oturma eylemi başlatan aileler
Evlatları için oturma eylemi başlatan aileler

PKK’nın kaçırdığı çocukları için HDP Diyarbakır il binası önünde nöbet tutan aileler, fesih kararıyla evlatlarına kavuşmayı bekliyor. Oğlu Bayram’ı bekleyen Ayten Elhaman, “Yıllardır buradayız. İnşallah çocuklarımız gelir. Artık anneler ağlamasın. Bu zafer annelerin zaferi, bu zafer Türkiye’nin zaferi” dedi.

PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için 3 Eylül 2019'da HDP’nin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan aileler, PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını memnuniyetle karşıladı. 382 ailenin dönüşümlü olarak 2 bin 79 gündür sürdürdüğü eylemde, bu süreçte ailelerden 61’i çocuklarını terörün pençesinden kurtardı. "Terörsüz Türkiye" sürecine katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür eden diğer aileler ise artık çocuklarına kavuşmayı bekliyor.

Oğlu Bayram için evlat nöbetini sürdüren Ayten Elhaman, “Yıllardır buradayız. İnşallah çocuklarımız gelir. Artık anneler ağlamasın. Bu zafer annelerin zaferi, bu zafer Türkiye'nin zaferi” dedi. Dağa kaçırılan oğlu Özkan’ı bekleyen Süleyman Aydın da “PKK fesih ve silah bırakma kararı aldı. Bu, evlatlarımızın evine geri dönmesi demek. İlk defa yüzümüz gülüyor” diye konuştu.


TEK BAYRAK TEK MİLLET TEK DEVLET

13 yaşında kaçırılan oğlu Mehmet için evlat nöbeti tutan Nihat Aydın, sevincini “İnşallah bir daha bugünlere dönmeyiz. Devletimiz büyüktür. Her zaman ‘Tek bayrak, tek millet, tek devlet’ diyorduk. Artık çocuklarımıza sarılacağız. İnşallah bayramdan önce çocuklarımıza kavuşur, çifte bayram yaşarız” sözleriyle dile getirdi.

Kandırılıp 10 yıl önce dağa götürülen oğlu Doğan için eyleme devam eden Sultan Güger “Çocuğumuzu almadan eylemimizi sonlandırmaya-cağımıza ant içtik. İşte o gün geldi. İnşallah çocuklarımıza kavuşacağız” derken, oğlu Ramazan için evlat nöbetini sürdüren Mevlüde Üçdağ da şunları söyledi: “Eyleme ilk başladığımızda ‘Ya zafer ya ölüm’ demiştik. Çok şükür bugünü de gördük. PKK'nın silah bırakması, bizim çocukların dönüşüdür.”


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