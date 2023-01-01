Evtad-ı Erbaa gösterimi AKM'de: Anadolu'yu mayalayan zikir usulleri

Bu Anadolu toprağı mayalandıktan sonra kubbesinin üzerine çatar. Bu kubbe üzerine çatılırken dört büyük direk üzerine çakılmıştır. Bayram-ı Veli, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Bektaş-ı Veli ve Şaban-ı Veli. Bunlara 'Evtad-ı Erbaa' yani dört büyük direk denir. Biz bu dört büyük direği sahneye taşıyarak Bayrami devranı, Şabani kıyafeti usulü yani Halveti devranı, ayrıca sema ve semahla ilk defa böyle bir şey yapmış olacağız, çok heyecanlıyız.