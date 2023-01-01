Evtad-ı Erbaa gösterimi AKM'de: Anadolu'yu mayalayan zikir usulleri

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"Evtad-ı Erbaa" gösterisi AKM'de sanatseverlerle buluştu.
"Evtad-ı Erbaa" başlıklı sema, semah ve devran gösterisi öncesinde açıklama yapan postnişin M. Fatih Çıtlak, gösterinin Türkiye'de ilk kez sema, semah ve devranın "ayin-i cem" mantığıyla birlikte icra edildiği bir kompleks olduğunu söyledi.
Hiçbir kuruluşla anlaşma yapılmamasına rağmen günler öncesinden 2 binden fazla kişilik salonun biletlerinin tükendiğine ve teveccüh gördüğüne işaret eden Çıtlak, "Demek ki insanlarımızın bu güzelliğe çok ihtiyacı var. Bunu icra etmeye çalışıyoruz ve çok heyecanlıyız." değerlendirmesini yaptı.
Çıtlak, gösteride misafir sanatçılarla yaklaşık 100 kişinin sahneye çıktığını belirterek, "Bu bakımdan da topluluk olarak önemli bir değere imza atmış oluyoruz. Hatta gönüllü olarak katılmak isteyenler de vardı ama elemek zorunda kaldık." dedi.
"Evtad-ı Erbaa" sema, semah ve devran gösterisi, postnişin olarak sahneye çıkan Fatih Çıtlak'ın programın içeriğine ve tasavvufi karşılıklarına ilişkin bilgi vermesiyle başladı.
Bazı sanatçıların izleyicilerin arasından yürüyerek sahneye çıktığı gösteri yaklaşık 1,5 saat sürdü ve sanatseverlerin beğenisini kazandı.