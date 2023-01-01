|
Gündem
Evtad-ı Erbaa gösterimi AKM'de: Anadolu'yu mayalayan zikir usulleri
İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Bölümü, semazen gösterisiyle AKM'de sahneye çıktı. Yüce Gümüş ile Hüseyin Cem Durak'ın sanat yönetmenliğini üstlendiği gösteride, Anadolu'yu mayalayan tasavvuf kültürünün zikir usulleri sunuldu.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
0:53 . 16/01/2023 Pazartesi
AA
"Evtad-ı Erbaa" gösterisi AKM'de sanatseverlerle buluştu.

"Evtad-ı Erbaa" gösterisi AKM'de sanatseverlerle buluştu.

"Evtad-ı Erbaa" başlıklı sema, semah ve devran gösterisi öncesinde açıklama yapan postnişin M. Fatih Çıtlak, gösterinin Türkiye'de ilk kez sema, semah ve devranın "ayin-i cem" mantığıyla birlikte icra edildiği bir kompleks olduğunu söyledi.

Yaklaşık bin senelik gelenekte Anadolu toprağının bulunduğunu dile getiren Çıtlak, "
Bu Anadolu toprağı mayalandıktan sonra kubbesinin üzerine çatar. Bu kubbe üzerine çatılırken dört büyük direk üzerine çakılmıştır. Bayram-ı Veli, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Bektaş-ı Veli ve Şaban-ı Veli. Bunlara 'Evtad-ı Erbaa' yani dört büyük direk denir. Biz bu dört büyük direği sahneye taşıyarak Bayrami devranı, Şabani kıyafeti usulü yani Halveti devranı, ayrıca sema ve semahla ilk defa böyle bir şey yapmış olacağız, çok heyecanlıyız.
" ifadelerini kullandı.

"DEMEK Kİ İNSANLARIMIZIN BU GÜZELLİĞE İHTİYACI VAR"

Hiçbir kuruluşla anlaşma yapılmamasına rağmen günler öncesinden 2 binden fazla kişilik salonun biletlerinin tükendiğine ve teveccüh gördüğüne işaret eden Çıtlak, "Demek ki insanlarımızın bu güzelliğe çok ihtiyacı var. Bunu icra etmeye çalışıyoruz ve çok heyecanlıyız." değerlendirmesini yaptı.

Çıtlak, gösteride misafir sanatçılarla yaklaşık 100 kişinin sahneye çıktığını belirterek, "Bu bakımdan da topluluk olarak önemli bir değere imza atmış oluyoruz. Hatta gönüllü olarak katılmak isteyenler de vardı ama elemek zorunda kaldık." dedi.

"Evtad-ı Erbaa" sema, semah ve devran gösterisi, postnişin olarak sahneye çıkan Fatih Çıtlak'ın programın içeriğine ve tasavvufi karşılıklarına ilişkin bilgi vermesiyle başladı.

Bazı sanatçıların izleyicilerin arasından yürüyerek sahneye çıktığı gösteri yaklaşık 1,5 saat sürdü ve sanatseverlerin beğenisini kazandı.



#Evtad-ı Erbaa
#Semah
#Sema
#M.Fatih Çıtlak
#AKM
3 gün önce
default-profile-img
Evtad-ı Erbaa gösterimi AKM'de: Anadolu'yu mayalayan zikir usulleri
Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili ABD'den yeni açıklama: Kilit rol Kongre'ye ait
Abdullah Avcı: Daha iyisini yapabilirdik
Recep Uçar: Takviye düşünüyoruz
TBMM'de EYT mesaisi: Bakanlık bürokratları AK Parti grubuna sunum yaptı
19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.