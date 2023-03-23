Eyüpsultan Ramazan’a hazır

Ramazan-ı Şerif’i İstanbul’un kalbi Eyüpsultan’ın manevi atmosferinde idrak etmek isteyen vatandaşlar için hazırlanan programlar kapsamında iftar sofraları kurulacak, Kur’an tilavetleri, birbirinden değerli konukların vatandaşlarla buluşması, çocuklar için de çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

BAŞKAN DENİZ KÖKEN’DEN RAMAZAN MESAJI

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de vatandaşların Ramazan ayını tebrik ederek, “Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde, Ramazan-ı Şerif kalplerimize merhem olsun. Ramazan denince akla Eyüpsultan gelir ve her sene olduğu gibi bu yıl da milyonlarca misafirimizi ağırlamak için hazırız. Ramazan etkinliklerimizle manevi atmosferi birlikte soluyacak, tek yürek olup dualarda buluşacağız. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Milletimize huzur ve sağlık getirsin. Cenab-ı Allah ibadetlerimizi kabul eylesin, bizleri birlik ve beraberlik içinde Ramazan Bayramı'na kavuştursun” dedi.

İSLAHİYE’DE HER GÜN BİR KÖYDE İFTAR PROGRAMI

Birlik ve beraberliğin de ayı olan Ramazan’da deprem bölgesinde de iftar programları düzenlenecek. Eyüpsultan Belediyesi’nin Yaşam Destek Alanı da bulunan Gaziantep İslahiye'de her gün bir köyde iftar programı düzenlenecek. İftar programlarında çocuklar için eğlenceli aktiviteler ve hediyeler de olacak. Ayrıca deprem bölgesinde bulunan Eyüpsultan Belediyesi ekipleri, Kahramanmaraş ve Malatya’da da iftar programları düzenleyecek.

REŞADİYE ORTAOKULU’NDA HER AKŞAM İFTAR SOFRASI

Ramazan ayında milyonlarca misafiri ağırlayan Eyüp Sultan Camii’ne yakın konumda olan Reşadiye Ortaokulu’nda da toplu iftar programları gerçekleştirilecek. Okulun bahçesinde her gün bin kişilik iftar sofrası kurularak Eyüpsultan’ın misafirleri ağırlanacak.

HER GÜN BİR MAHALLEDE 100 KİŞİLİK İFTARİYELİK

Eyüpsultan’da her gün bir mahallede 100 kişilik iftariyelik dağıtımı olacak. İftariyelikler ihtiyaç sahibi ailelere ve Eyüpsultan’a taşınan depremzede ailelerin evlerine götürülecek. İlçede özellikle trafik yoğunluğunun yaşandığı belirli noktalarda, trafikte kalan sürücülere iftariyelikler ikram edilecek. İlçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine yönelik olarak on binlerce gıda paketi ve market kartı verilerek Ramazan’ın bereketi paylaşılacak.

KADINLARA ÖZEL MUKABELE

Sadece kadınlara yönelik etkinliklerin olduğu Afife Hatun Kültür Evi’nde de 20 Mart ile 17 Nisan tarihleri arasında kadınlara özel Aile Akademisi Mukabele Programı gerçekleştirilecek. Program hafta içi her gün, saat 11:00 ile 12:00 arasında olacak.

ETKİNLİKLER KİTAP FUARIYLA BAŞLAYACAK

Geleneksel Ramazan akşamlarının yaşandığı Zal Mahmut Paşa Külliyesi’nde programlar bu sene dolu dolu geçecek. Zal Mahmut Paşa Külliyesi’ndeki etkinlikler 22 Mart Çarşamba günü saat 14:30’da Kitap Fuarı açılışı ile başlayacak. Ramazan ayı boyunca devam edecek olan kitap fuarı tüm gün ziyaretçilere açık olacak.

HER HAFTA SONU ÇOCUK ETKİNLİKLERİ

Bu arada Ramazan ayı boyunca her Cumartesi ve Pazar çocuk etkinlikleri düzenlenecek. Alibeyköy Osmanlı Park ve Zal Mahmut Paşa Külliyesi’nde birbirinden renkli ve Ramazan’ın manevi atmosferini yaşatacak olan çocuk etkinlikleri, saat 15:00 ile 16:00 arasında gerçekleştirilecek.

ALİBEYKÖY OSMANLI PARK’TA RAMAZAN ÇARŞISI

Geçtiğimiz sene düzenlenen ve milyonlarca misafir ağırlayan Alibeyköy Osmanlı Park Ramazan Çarşısı bu yıl da Ramazan’ın gözde mekanlarından olacak. Hava şartları da göz önüne alınarak hazırlanan Ramazan Çarşısı’nda yöresel ve hediyelik eşya gibi ürünler satılacak ve tüm gün açık olacak.

ÜNİVERSİTELİLERE İFTAR DEVAM EDİYOR

Geçen sene başlatılan ve binlerce öğrencinin faydalandığı Üniversitelilere İftar geleneği de devam ettirilecek. Eyüpsultan’da öğrenci evinde veya yurtta kalan üniversite öğrencileri için ücretsiz iftar ikramı yapılacak. Öğrenciler bu hizmetten faydalanmak için belediyenin internet sitesinden başvuruda bulunabilecek.

OSMANLI PARK’TA DERNEK İFTARLARI

Alibeyköy Osmanlı Park’ta Bayburtlular Gecesi, Sinoplular Gecesi, Erzurumlular Gecesi, Sivaslılar Gecesi, Vanlılar Gecesi, Erzincanlılar Gecesi, Malatyalılar Gecesi, Rizeliler Gecesi, Sancaklılar Gecesi, Eyüpsultan Şehit Aileleri Gecesi, Giresunlular Gecesi, Trabzonlular Gecesi, Konyalılar Gecesi, Samsunlular Gecesi, Kars – Ardahan ve Iğdırlılar Gecesi, Amasyalılar Gecesi, Tokatlılar Gecesi, Tüm Balkanlar Gecesi, Yozgatlılar Gecesi, Çorumlular Gecesi, Üsküp Brezalılar Gecesi, Gümüşhaneliler Gecesi, Ordulular Gecesi, Kastamonulular Gecesi, Rumeli Türkleri Gecesi, Ağrılılar Gecesi, Karabük Eflanililer Gecesi ve 81 İl Derneği Gecesi düzenlenecek. Eyüpsultan’daki derneklerle alınan ortak karara göre programlar da müzik olmayacak, deprem bölgesinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız ve tüm şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim okunacak.

KÜLLİYE’DE DOLU DİZGİN PROGRAM