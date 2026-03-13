Yeni Şafak
Eyüpsultan'da kuyumcudan milyonlarca liralık hırsızlık yapan 8 kişi yakalandı

12:5213/03/2026, Cuma
DHA
Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da gece yarısı geldikleri kuyumcunun kepenklerini kırarak içerde bulunan 18 kilogram altını çalan 8 kişilik örgüt polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin soygun yaptıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Daha önceden de çok sayıda polise geliş kaydı bulunan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Eyüpsultan, Göktürk Merkez Mahallesi, Belediye Caddesi'nde bulunan bir kuyumcunun önüne 26 Şubat saat 04.46 sıralarında bir otomobille gelen 5 kişi, dükkan kepenk kilidini kırarak içeri girmişti. Şüpheliler, kuyumcudaki 4 kilogram altın ziynet eşyasını yanlarında getirdikleri çuvala koyup olay yerinden geldikleri otomobille kaçmışlardı. İş yeri sahibi E.Y.'nin şikâyeti üzerine polis tarafından geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği görevlileri ile İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucu kimlikleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için Büyükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Güngören ve Esenler' de bulunan 9 adreste eş zamanlı operasyon yapıldı. Baskınlarda olaya karışan 8 şüpheli gözaltına alınırken, 3 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör ve muhtelif sayıda fişek ele geçirildi. Şüphelilerin sorguları Asayiş şube müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliğinde yapıldı. Şüphelilerin daha önceden çok sayıda suç kayıtlarının olduğu, bazılarının kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle arandıkları tespit edildi. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen silah ve mermiler ile olay sırasında giydikleri tespit edilen eşyalar Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sergilendi. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.





#İstanbul
#Eyüpsultan
#kuyumcu
