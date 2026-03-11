Reçete üzerinden vurgun!

Hastaları anlaşmalı eczanelere yönlendirip yüksek fiyatlı ilaçları gereğinden fazla reçete ederek haksız kazanç sağladıkları iddia edilen şüphelilere operasyon düzenlendi. İstanbul ve Tokat'ta düzenlenen ilaç komisyonu operasyonunda, hastane görevlileri ve eczane çalışanlarının da aralarında bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, bazı eczanelerle anlaşan ya da orada çalışan şüphelilerin, bir şehir hastanesinde görevli veri girişinden sorumlu personel ile ortak hareket ettiğini belirledi.