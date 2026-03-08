Bakırköy'de site otoparkında 30 milyon dolarlık soygun: Üç kişi daha yakalandı

İstanbul Bakırköy'de, site otoparkındaki iki araçtan 30 milyon dolar çalındığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında üç şüpheli daha gözaltına alındı.
Ne olmuştu?
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sitenin otoparkında park halindeki 2 araçtan yüklü miktarda para çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatmıştı.
"Mağdur" sıfatıyla ifadesine başvurulan Bilal Durmaz, Tahtakale'deki döviz bürosunu kapattığı için 30 milyon dolarını üç aydır, yaşadığı sitenin otoparkındaki 2 araçta muhafaza ettiğini beyan etmişti.
Otoparkın güvenlik kamerası görüntülerinde, otomobille gelen şüphelilerin park halindeki araçtan kendi araçlarına paketler taşıdıkları belirlenmişti.
Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden zanlıların geliş ve gidiş güzergahını inceleyen ekipler, hırsızlık eylemini gerçekleştirdikleri ve olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen bazı zanlıları saptamıştı.
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 4 şüpheliyi daha gözaltına almış, böylece gözaltı sayısı 11'e yükselmişti.
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesinde Taç Döviz detayı
Başsavcılıkça, devam eden çalışmalarda yakalanan 2 şüpheliyle ilgili yapılan açıklamada, operasyonda 100 bin ABD dolarına el konulduğu ve olaya ilişkin 6 şüphelinin yakalanmasına ilişkin çalışmaların devam ettiği kaydedilmişti.
Bu kapsamda devam eden çalışmalarda 2 şüpheli daha yakalanmıştı. Toplam yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklanmış, 2'si hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 11, hakkında adli kontrol uygulanan şüpheli sayısı ise 4 olmuştu.