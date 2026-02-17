İstanbul'da otoparkta 30 milyon dolarlık soygunda yeni detaylar: Sitemize kurye dahi giremezdi

Bilal Durmaz'ın "mağdur" sıfatıyla alınan ifadesi





Mağdur Bilal Durmaz ise çalınan parasının kaynağına ilişkin Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince olay günü alınan ifadesinde, "Ailem hakkında devam eden soruşturma (kara para aklama) dosyası kapsamında bankaların uyum mevzuatı kapsamında yürüttüğü çalışma sebebi ile hesap açılışlarında ve mevcut hesaplarda yapılan işlemlere getirdikleri kısıtlama sebebi ile yeni hesap açılışı, nakit para çekimi, eft-havale işlemleri yapamadığım için bankalarla hiçbir şekilde çalışmam mümkün olmamıştır." ifadelerini kullandı.





Durmaz, "2025 yılı kasım ayında Büyükçekmece'de yaklaşık değeri 1,5 milyon dolar olan evimin satışından elde ettiğim para da bu miktarın içerisindedir. Ayrıca bir firmayla 2025 yılının 3. ayından itibaren yaptığımız parite işlemlerinden elde edilen 21,5 milyon avro karşılığı dolar da hırsızlığa konu paranın içerisindeydi. Bahse konu 21,5 milyon avro karşılığı 25,5 milyon dolar para aynı firmaya aittir. Bahse konu firma ithalat ve ihracat işlemleri yapmaktadır." şeklinde beyanda bulundu.





"Sitemize kurye dahi giremezdi"





Tutarlar toplandığında 30 milyon dolar elde edildiğini kaydeden Durmaz, "Mestur Döviz ünvanlı firmamda parayı tutamamamın sebebi kısa süre önce dükkanımı taşımam ve yeni dükkanımda tadilat işlemleri olmasıydı. İnşaat işleri olduğu için güvenli bulmadım, evde tutamamamın sebebi de taşınma sürecinde olmamdır. Sitemize kurye dahi giremezdi bu nedenle araçlarımın bulunduğu yeri çok güvenli buldum." diyerek ifade verdi.



