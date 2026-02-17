Yeni Şafak
30 milyon dolarlık soygunun soruşturması genişliyor: Gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

30 milyon dolarlık soygunun soruşturması genişliyor: Gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

11:5717/02/2026, Salı
IHA
Milyonluk soygunda 11 şüpheli gözaltına alındı
Milyonluk soygunda 11 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Bakırköy’de bulunan bir sitenin otoparkında 2 otomobilden 30 milyon dolar çalındığı iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1’i kadın 11 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Bakırköy’de 11 Şubat’ta bir sitenin otoparkında, iki otomobilin bagajından 30 milyon dolar çalındığı iddiası üzerine soruşturma sürüyor.

Otoparkta çalınan 30 milyon doların, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk iddianamesinde adı ‘emanetçi’ olarak geçen Taç döviz isimli iş yeri sahibi Atilla Durmaz’ın oğlu Bilal Durmaz’a ait olduğu, Bilal Durmaz’ın, iş yerini taşıdığı iddiasıyla 100 dolarlık banknotlardan oluşan 30 milyon doları 1 aydır sitenin otoparkındaki iki otomobilin bagajında beklettiği iddia edilmişti.

11 şüpheli gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında 1’i kadın 11 şüpheli gözaltına alındı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin buradaki işlemleri bitti. Şüpheliler, Bakırköy Adliyesine sevk edildi.



