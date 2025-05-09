Fatihli gençlere turizm elçiliği fırsatı

İstanbul Fatih Belediyesi geleneksel hale getirdiği ve İstanbul Ticaret Odası’nın da desteklediği “Gönüllü Turizm Elçileri” uygulamasına devam ediyor. Proje dahilinde 16-30 yaş arası gençler hem İstanbul’u tanıtıp hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak. Katılımcılar, Ayasofya, Sultanahmet, Eminönü, Beyazıt, Divanyolu ve Gülhane gibi kentin simge noktalarında görev alacak. “Ask Me” yazılı tişörtleriyle turistlere rehberlik edecek gönüllüler; İngilizce, İspanyolca, Almanca, Arapça, Fransızca, Farsça, Korece, Japonca, Çince, İtalyanca ve Rusça gibi çeşitli dillerde bilgi verecek.

Programa katılmak isteyen gençler, yazılı ve sözlü mülakatlarla belirlenecek. Görev süresi sonunda tüm katılımcılara resmi sertifika verilecek. Bu belge, gençlerin kariyer yolculuklarında güçlü bir referans olacak. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Gönüllü Turizm Elçileri projesiyle gençlerimiz, İstanbul’un tarihi ve kültürel zenginliklerini dünyaya tanıtma fırsatı buluyor. Bu süreçte hem sosyal sorumluluk bilinci kazanıyorlar hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlıyorlar. İstanbul, onların desteğiyle daha bilinçli ve güler yüzlü bir turizm hizmetine kavuşuyor” ifadelerini kullandı.