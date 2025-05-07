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Hacı İlyas Mescidi yeniden ibadete açıldı

Hacı İlyas Mescidi yeniden ibadete açıldı

04:007/05/2025, Çarşamba
G: 7/05/2025, Çarşamba
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Alaca Mescid
Alaca Mescid

İstanbul Fatih ilçesinin derin tarihî katmanlarında gizli kalmış bir yapı daha gün yüzüne çıkarıldı. Arşivlerde “Alaca Mescid” olarak da geçen ve 16. yüzyıla tarihlenen Hacı İlyas Mescidi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri denetiminde yapılan titiz kazı ve belgeleme çalışmalarıyla yeniden inşa edilerek ibadete açıldı. Fatih Belediyesi’nin sorumluluğunda tamamlanan ihya süreciyle birlikte yalnızca fiziksel bir yapı değil, bir dönemin hafızası da bugüne taşınmış oldu.


PLANA SADIK KALINDI

Yürütülen arkeolojik kazılar sırasında mescidin beden duvarlarına, pencere açıklıklarına ve orijinal tuğla döşemelerine ulaşıldı. Ayrıca ikinci bir su kuyusunun daha varlığı tespit edildi. Elde edilen veriler mescidin geçmişteki mimari düzeni hakkında önemli ipuçları sundu. Bu bilimsel bulgular ışığında yapı özgün planına sadık kalınarak ve geleneksel mimari teknikler gözetilerek yeniden inşa edildi.


TARİHİ YAPILAR YAŞATILIYOR

Fatih Belediyesi’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Belediye olarak geçmişi geleceğe taşıma sorumluluğuyla sadece yapıları ayağa kaldırmakla kalmıyor; aynı zamanda bu yapıların taşıdığı anlamları da koruyoruz. Hacı İlyas Mescidi’nin yeniden inşası bu anlayışın bir parçası olarak ortaya çıktı. Tarihî yapılarımızı yaşatmaya, kültürel sürekliliği sağlamaya ve kentin hafızasını diri tutmaya yönelik çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor” ifadelerine yer verildi.


#Fatih Belediyesi
#Alaca Mescid
#Hacı İlyas Mescidi
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