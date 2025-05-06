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Alacakaptan’ın 56. sanat yılı

Alacakaptan’ın 56. sanat yılı

04:006/05/2025, Salı
G: 6/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Ulvi Alacakaptan
Ulvi Alacakaptan

Sinema ve tiyatro oyuncusu Ulvi Alacakaptan, 76. doğum günü ve 56. sanat yılını, Fatih Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde sahnelediği oyunla kutladı. Yaklaşık bir saat, farklı zamanlarda sahneye taşıdığı oyunlardan seçme bölümleri izleyiciyle buluşturan sanatçı, oyunun ardından pasta kesti ve “Hayat’ta Oynamam” adlı kitabını sevenleri için imzaladı. Oyunculuğa merakının çocuk yaşlarda başladığını belirten sanatçı, “6-7 yaşlarındaydım. Şişli’de bir Rum evinde kiracıydık. Asma bahçeleri vardı. İkinci katta iki at kestanesi ağacı vardı. Ben onun arasına ip gerer, üzerine battaniye atardım. Orada oyuncusu, müzisyeni, gazoz satanı da aynı kişi yani ben olduğum oyunlar oynardım çocuklara. Para vermezlerdi ama eğlenirdik” dedi.


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