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Şinasi Yurtsever'in son dizisi yayınlandı

Şinasi Yurtsever'in son dizisi yayınlandı

04:006/05/2025, Salı
G: 6/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Yurtsever’in yer aldığı son yapım olan dizinin yönetmen koltuğunda Koray Şahin ve Murat Kaman oturuyor.
Yurtsever’in yer aldığı son yapım olan dizinin yönetmen koltuğunda Koray Şahin ve Murat Kaman oturuyor.

TRT’nin dijital platformu tabii, plaza dünyasının absürt ve mizahi yanlarını ekrana taşıdığı yeni orijinal dizisi “% İKİ”yi izleyicilerin beğenisine sundu. Komedi türündeki dizi, yılların esnafı Mesut’un plaza hayatındaki absürt ve eğlenceli maceralarını konu ediniyor. Cem Gelinoğlu’nun hazırcevaplığı ve pratik zekasıyla şirketin kurumsal düzenini altüst eden Mesut karakterini canlandırdığı dizide, Yusuf Çim, Bahar Şahin, Merih Öztürk, Müfit Kayacan, Utku Ateş, Nilay Erdönmez, Eray Kaman ve Hülya Duyar yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca kısa süre önce vefat eden, Türk tiyatrosunda ve sinemasında önemli izler bırakan usta oyuncu Şinasi Yurtsever bulunuyor.


#TRT
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