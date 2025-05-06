Şinasi Yurtsever'in son dizisi yayınlandı

TRT’nin dijital platformu tabii, plaza dünyasının absürt ve mizahi yanlarını ekrana taşıdığı yeni orijinal dizisi “% İKİ”yi izleyicilerin beğenisine sundu. Komedi türündeki dizi, yılların esnafı Mesut’un plaza hayatındaki absürt ve eğlenceli maceralarını konu ediniyor. Cem Gelinoğlu’nun hazırcevaplığı ve pratik zekasıyla şirketin kurumsal düzenini altüst eden Mesut karakterini canlandırdığı dizide, Yusuf Çim, Bahar Şahin, Merih Öztürk, Müfit Kayacan, Utku Ateş, Nilay Erdönmez, Eray Kaman ve Hülya Duyar yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca kısa süre önce vefat eden, Türk tiyatrosunda ve sinemasında önemli izler bırakan usta oyuncu Şinasi Yurtsever bulunuyor.