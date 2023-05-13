Fatma Şahin 'Sizden bir istirhamım var' diyerek Gaziantep Modeli için destek istedi

Söz konusu modelle dili, dini, ırkı, mezhebi, yaşı gözetmeksizin vatandaşların bir arada yaşayabildiğini belirten Şahin, vatandaşlardan destek istedi.

'Sizden bir istirhamım var' diyen Şahin, "İnşallah geldiğimiz bu noktada çok güçlü bir şekilde yolumuza devam edelim, yarım işlerimizi tamamlayalım." ifadelerini kullandı.