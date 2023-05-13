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Fatma Şahin 'Sizden bir istirhamım var' diyerek Gaziantep Modeli için destek istedi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sosyal medya hesabından 'Gaziantep Modeli' hakkında bir video paylaştı. Bu model sayesinde kentte birlikteliğin sağlandığını belirten Şahin, 'Sizden bir istirhamım var' diyerek vatandaşlardan destek istedi.

22:55 . 13/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Şahin paylaştığı videoda kentte birliktelik adına Gaziantep Modeli oluşturduklarını ifade etti.

Söz konusu modelle dili, dini, ırkı, mezhebi, yaşı gözetmeksizin vatandaşların bir arada yaşayabildiğini belirten Şahin, vatandaşlardan destek istedi.

'Sizden bir istirhamım var' diyen Şahin, "İnşallah geldiğimiz bu noktada çok güçlü bir şekilde yolumuza devam edelim, yarım işlerimizi tamamlayalım." ifadelerini kullandı.


#Fatma Şahin
#Gaziantep
#Gaziantep Modeli
1 saat önce
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