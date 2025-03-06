Fazla nafaka isteyen eski eşe fişleme

2020 yılında mahkeme tarafından 500 TL olarak belirlenen nafakanın artırılması için başvuran Y.A., artan enflasyon ve ekonomik koşullar nedeniyle nafakanın 5 bin 500 TL'ye çıkarılmasını talep etti. Ancak Soral’ın mahkemeye sunduğu dilekçede, Y.A.’nın çalışmaktan kaçındığı, sosyal medyada siyasi eylemlerle vakit geçirdiği ve iktidar mensuplarına hakarete varacak paylaşımlarda bulunduğu iddia edildi. Soral’ın dilekçesinde, “Davacı eğitim düzeyi yüksek olmasına rağmen çalışmamaktadır. Bütün vaktini sosyal medyada siyasi eylemler yaparak ve hükümet yetkililerine hakarete varacak paylaşımlar oluşturarak geçirmektedir” ifadelerine yer verildi. Ayrıca dilekçede, Soral’ın mali durumunun iyi olmadığı öne sürülerek, “Seçim kampanyası boyunca maddi imkansızlıklar nedeniyle tanıtım yapamadığı ortadadır. Tek serveti kitapları ve dostlarıdır” denildi. Eski eş Y.A. ise Soral’ın dilekçesindeki bu ifadelerin kendisini ekonomik baskı altına alma amacı taşıdığını savundu.