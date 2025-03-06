Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Fazla nafaka isteyen eski eşe fişleme

Fazla nafaka isteyen eski eşe fişleme

Oğuzhan Ürüşan
04:006/03/2025, Thursday
G: 6/03/2025, Thursday
Yeni Şafak
Sonraki haber
Hüseyin Bartu Soral.
Hüseyin Bartu Soral.

31 Mart Yerel Seçimlerinde Zafer Partisi'nden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olan Hüseyin Bartu Soral, eski eşi Y.A.'nın açtığı nafaka artırımı davasında, kendini eski eşinin hükümet yetkililerini hedef alan paylaşımları ile savundu.

2020 yılında mahkeme tarafından 500 TL olarak belirlenen nafakanın artırılması için başvuran Y.A., artan enflasyon ve ekonomik koşullar nedeniyle nafakanın 5 bin 500 TL'ye çıkarılmasını talep etti. Ancak Soral’ın mahkemeye sunduğu dilekçede, Y.A.’nın çalışmaktan kaçındığı, sosyal medyada siyasi eylemlerle vakit geçirdiği ve iktidar mensuplarına hakarete varacak paylaşımlarda bulunduğu iddia edildi. Soral’ın dilekçesinde, “Davacı eğitim düzeyi yüksek olmasına rağmen çalışmamaktadır. Bütün vaktini sosyal medyada siyasi eylemler yaparak ve hükümet yetkililerine hakarete varacak paylaşımlar oluşturarak geçirmektedir” ifadelerine yer verildi. Ayrıca dilekçede, Soral’ın mali durumunun iyi olmadığı öne sürülerek, “Seçim kampanyası boyunca maddi imkansızlıklar nedeniyle tanıtım yapamadığı ortadadır. Tek serveti kitapları ve dostlarıdır” denildi. Eski eş Y.A. ise Soral’ın dilekçesindeki bu ifadelerin kendisini ekonomik baskı altına alma amacı taşıdığını savundu.



#Aile
#Mahkeme
#Boşanma
#Nafaka

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TRT Tabii Spor canlı izle: PSG Liverpool maçı canlı izle-Maç kaç kaç?