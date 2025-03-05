İşveren bakanlık aile hekimi vekil

Yargıtay 9’uncu Hukuk Dairesi, aile sağlığı merkezlerinde çalışan işçilerin işvereninin Sağlık Bakanlığı olduğuna hükmetti. Bingöl 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin, davacının kıdem tazminatı talebini “Sağlık Bakanlığı işveren değildir” gerekçesiyle reddetmesi üzerine, Adalet Bakanlığı kararı kanun yararına temyiz etti. Yargıtay, aile hekimlerinin bağımsız işveren olmadığını, çalışanların asıl işvereninin Sağlık Bakanlığı olduğunu belirterek mahkeme kararını bozdu. Kararda, aile hekimlerinin işveren vekili olduğu ve çalışanların haklarından kişisel olarak sorumlu tutulamayacakları vurgulandı. Karar, aile sağlığı merkezlerinde çalışan destek personelleri için emsal niteliği taşıyor. Karar sonrası, benzer davalarda işçiler kıdem ve ihbar tazminatı gibi haklarını daha