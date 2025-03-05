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İşveren bakanlık aile hekimi vekil

İşveren bakanlık aile hekimi vekil

Oğuzhan Ürüşan
04:005/03/2025, Çarşamba
G: 5/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Arşiv.

Kıdem tazminatı için dava açan aile sağlığı merkezi destek personelinin talebini, mahkeme “Sağlık Bakanlığı işveren değildir” deyip reddetti. Temyize götürülen karar bozuldu. Yargıtay, emsal olacak şu hükmü verdi: Aile hekimleri bağımsız işveren değil, işveren vekilidir ve çalışan haklarından sorumlu tutulamaz. Asıl işveren Sağlık Bakanlığı’dır.

Yargıtay 9’uncu Hukuk Dairesi, aile sağlığı merkezlerinde çalışan işçilerin işvereninin Sağlık Bakanlığı olduğuna hükmetti. Bingöl 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin, davacının kıdem tazminatı talebini “Sağlık Bakanlığı işveren değildir” gerekçesiyle reddetmesi üzerine, Adalet Bakanlığı kararı kanun yararına temyiz etti. Yargıtay, aile hekimlerinin bağımsız işveren olmadığını, çalışanların asıl işvereninin Sağlık Bakanlığı olduğunu belirterek mahkeme kararını bozdu. Kararda, aile hekimlerinin işveren vekili olduğu ve çalışanların haklarından kişisel olarak sorumlu tutulamayacakları vurgulandı. Karar, aile sağlığı merkezlerinde çalışan destek personelleri için emsal niteliği taşıyor. Karar sonrası, benzer davalarda işçiler kıdem ve ihbar tazminatı gibi haklarını daha

kolay talep edebilecek.



#Aile Hekimi
#Sağlık
#Toplum
#Sağlık Bakanlığı

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