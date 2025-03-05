1 milyon 854 bin dosyada uzlaşma sağlandı

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin ‘Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Artırılması’ hedefi çerçevesinde, uzlaştırma sürecinin geliştirilerek yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Bakanlık, telafi edici adalet anlayışına uygun düzenlemeler yapılarak uzlaştırmanın daha geniş bir alanda uygulanacağını ifade etti.

UZLAŞTIRMADA YÜZDE 83 BAŞARI ORANI

Adalet Bakanlığı verilerine göre, onarıcı adalet anlayışını yansıtan uzlaştırma yöntemi, tarafların karşılıklı anlaşmaya varmasını teşvik ediyor. Bu süreçte mağdurun zararının hızla giderilmesi sağlanırken, failin de suçtan doğan sorumluluğunu kabul etmesine olanak tanınıyor. Bakanlık, bugüne kadar yürütülen uzlaştırma dosyalarının yüzde 83’ünün başarıyla sonuçlandığını duyurdu.

2 MİLYONA VARAN ÇÖZÜM

2017 yılından bu yana uygulanan sistemde, 1 milyon 854 bin 932 dosyada tarafların el sıkışarak anlaşmaya vardığı kaydedildi. Uzlaştırma sürecinde etkin rol oynayan 32 bin 315 uzlaştırmacının katkısının önemli olduğu belirtilerek, bu alandaki çalışmaların desteklenmeye devam edileceği vurgulandı.

ALTERNATİF ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ GELİŞTİRİLECEK

Adalet Bakanlığı, hukukun üstünlüğünü esas alan ve gecikmeyen bir adalet sistemine ulaşmayı hedefleyen 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde uzlaştırmaya geniş yer ayrıldığını duyurdu. Bu kapsamda, alternatif çözüm yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.

Bakanlık, uzlaştırma sürecinin yargının iş yükünü hafiflettiğini ve toplumsal barışa önemli katkı sunduğunu belirterek, ihtilafların yeni uyuşmazlıklara yol açmadan çözüme kavuşturulmasının sağlandığını açıkladı. Mağdur tarafın suç nedeniyle uğramış olduğu zararların giderilmesiyle dosyaların çözüme ulaştırıldığı vurgulandı.





Önümüzdeki süreçte uzlaştırma başta olmak üzere ceza adalet sistemindeki alternatif çözüm yollarının daha etkin hale getirilmesi için çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.





Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Hukukun üstünlüğünü esas alan, öngörülebilir ve gecikmeyen bir adalet sistemi vizyonuyla hazırlanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde de uzlaştırmaya geniş yer verdik. Türkiye Yüzyılı'nın ilk belgesi olan Yargı Reformu Strateji Belgemizde de önemli yer ayırdığımız alternatif çözüm yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarımıza kesintisiz devam edeceğiz. Uzlaştırma kapsamında görev yapan toplam 32 bin 315 uzlaştırmacımızın katkısıyla, toplumsal barışı güçlendirmeye devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.



