Adalet Bakanı Tunç: PKK çağrıya kulak asmazsa devlet gereğini yapar

DEM Parti İmralı heyeti, dün İmralı'ya gerçekleştirdikleri üçüncü ziyaretin ardından terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yazılı mesajını Türkçe ve Kürtçe paylaştı.

1990'larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK'nın anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır" diyen terörist başı, "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" çağrısını yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terörist başı Abdullah Öcalan'ın 'PKK feshedilmeli' çağrısına ilişkin CNN Türk canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

"PKK çağrıya kulak asmazsa devlet gereğini yapar"

"Umutluyuz ama sonuca bakmalıyız" diyen Bakan Tunç, "PKK çağrıya kulak asmazsa devlet gereğini yapar. Hedefimiz terörsüz Türkiye" dedi.

"Terörün sonlandırılması, terörsüz bir Türkiye'ye adım atılması noktasındaki çabamız, kararlılığımız bizim sadece bugünkü meselemiz değildi." diyen Bakan Tunç, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 22 yıldan bu yana, 23 yıldan bu yana terörü bitirmek için büyük bir mücadelesi var. Özellikle terör örgütünün yok edilmesiyle ilgili güvenlik güçlerimizin bugüne kadar kararlı ve başarılı bir mücadelesi söz konusu oldu." ifadelerini kullandı.

"Demokratik bir devlet terörü kabul etmez"

Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Burada Sayın Bahçeli'nin grup konuşmasında gerçekleştirmiş olduğu konuşma sonrasında yeni bir çalışma başladı. Tabii üç kez İmralı'ya gittiler, DEM heyeti ve görüşmeler sağladılar. Üçüncü görüşmenin sonunda da terör örgütü elebaşının terör örgütüne yönelik açıklamasını kamuoyuyla paylaştılar. Hem Türkçe hem Kürtçe olarak paylaştılar ve açıklamayı gördük. Bu açıklamanın terör örgütü elebaşı tarafından kurucusu olduğu, terör örgütüne hitaben olduğu belli. Buradaki muhatap tamamen terör örgütü, silah bırakılması, tüm grupların silah bırakmasını içeriyor. Ve PKK'nın kendisini feshetmesine yönelik terör örgütü elebaşının kendi örgütüne yönelik bir talebi, bir çağrısı.