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'Fesih' sonrası DEM Parti'den CHP'ye ilk ziyaret

'Fesih' sonrası DEM Parti'den CHP'ye ilk ziyaret

17:1420/05/2025, Salı
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DEM heyeti Özgür Özel ile görüştü.
DEM heyeti Özgür Özel ile görüştü.

Terör örgütü PKK’nın fesih kararının ardından siyasi temaslarını yoğunlaştıran DEM Parti, bu kapsamda çeşitli parti liderleriyle görüşmelerini sürdürüyor. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın öncülük ettiği heyet, bu çerçevede Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi. Görüşme, DEM Parti’nin başlattığı siyasi diyalog sürecinin bir parçası olarak gerçekleşti.

DEM Parti, siyasi parti turlarına devam ediyor. Terör örgütü PKK'nın kendisini feshetmesi ve silahlarını da bıraktığını açıklamasının ardından partileri ziyaret eden DEM Parti, bugün CHP'yi ziyaret etti.


Geçtiğimiz saat diliminde başlayan Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesi, sona erdi.


Bakırhan ve Hatimoğulları'na Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ile Sezai Temelli eşlik etti.



DEM heyetini toplantı salonunun kapısında karşıladı


DEM Parti heyetini, CHP Genel Merkezi’nde Genel Sekreter Selin Sayın Böke, Genel Başkan Yardımcısı Meryem Gül Çiftçi Binici ve Grup Başkanvekili Murat Emir karşıladı.


Karşılamanın ardından DEM Partililer ve CHP’liler görüşmenin yapılacağı toplantı salonuna geçti.


Özel, DEM Partilileri toplantı salonun kapısında karşıladı.



Ortak basın toplantısı yapılmadı


Basına verilen fotoğraf ve görüntünün ardından görüşme basına kapalı yapıldı.


Görüşmenin ardından ortak bir açıklama yapılmadı.


Özgür tek başına kameralar karşısına geçti


Görüşme sonrası açıklama yapan CHP lideri Özgür Özel, "Değerli arkadaşlar, DEM Parti Eş Genel Başkanları ve Grup Başkanvekilleri bir randevu talebinde bulundular. Bir görüşme gerçekleştirdik. Onlar bir tur görüşme yapıyorlar bütün siyasi partilerle ve bu turda bir basın açıklaması planlamadılar" dedi.


Özel şunları söyledi:

"Öyle olduğu için de bir basın toplantısı ve içeriğe yönelik olarak bir açıklama yapmak mümkün değil. Bunu görüşme sonrası bir açıklama olarak değil, siz tabii bizim ev sahibi olduğumuz bir mekanda bu kadar ısrar üzerine tabii ki sorularınızı yanıtlayacağız.




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