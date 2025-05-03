FETÖ çatı davası bozuldu

Yargıtay, FETÖ çatı davası kararını usulden bozdu. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Haziran 2018 tarihinde FETÖ Çatı davasında eski milletvekili İlhan İşbilen, eski Samanyolu TV Yönetim Kurulu Başkanı Hidayet Karaca, eski Zaman Gazetesi İmtiyaz Sahibi Alaeddin Kaya ve Fetullah Gülen’in kuzeni Kazım Avcı’yı Anayasa'yı ihlal suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 28 Haziran 2022’de bu kararı bozdu. Karar metninde, sanıkların anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ettiklerine dair somut kanıt bulunmadığını belirtti. Mahkeme, verdiği kararı aynen uygulamaya devam etti. Bunun üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bozma görüşüyle dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gönderdi. Ceza Genel Kurulu, yerel mahkemenin kararını, savcının görüşü alınmadan verilmesi ve sanıkların savunma haklarının kısıtlanması gerekçesiyle usule aykırı olduğu için bozdu.