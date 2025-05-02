FETÖ çatı davası usulen bozuldu: Ağırlaştırılmış müebbete şerh düşüldü

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, "FETÖ çatı davası" olarak nitelendirilen ve aralarında eski milletvekili ve medya yöneticilerinin de bulunduğu 4 örgüt yöneticisine verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını usulden bozdu. Kararın gerekçesinde, esas hakkındaki savcılık mütalaasının usulüne uygun alınmamasının sanıkların savunma hakkını ihlal ettiği vurgulandı.





Ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmişti

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Haziran 2018'de görülen karar duruşmasında eski milletvekili İlhan İşbilen, eski Samanyolu TV Yönetim Kurulu Başkanı Hidayet Karaca, eski Zaman gazetesi imtiyaz sahibi Alaeddin Kaya ve Fetullah Gülen'in kuzeni Kazım Avcı'yı "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Ayrıca sanıklara "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından da hapis ve para cezaları verilmişti.

Örgüt yöneticiliği kapsamı tartışmalı

İstinaf mahkemesinin onadığı karar, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne taşındı. Daire, 28 Haziran 2022 tarihinde verdiği kararla "Anayasayı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet cezalarını bozdu. Kararda, sanıkların darbe girişimi sırasında cezaevinde olduklarına ve bu nedenle anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik bir icrai faaliyette bulunmadıklarına dikkat çekildi. Bunun yerine sanıkların eylemlerinin "Silahlı terör örgütü yöneticiliği" kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.





Mahkeme direndi, konu Ceza Genel Kurulu'nda

Ancak Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Kasım 2022'deki duruşmada bozma kararına direnerek ilk kararını aynen tekrar etti. Bunun üzerine dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na taşındı.





Savunma hakkı ihlal edildi

Ceza Genel Kurulu, 9 Nisan 2025'de oy birliğiyle aldığı kararla yerel mahkemenin hükmünü usul yönünden bozdu. Kurul kararında, karar duruşmasında Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki görüşünün usulüne uygun şekilde alınmamasının savunma hakkını kısıtladığına dikkat çekildi.





Savcının "Bozma ilamına uyulması" şeklindeki genel beyanının mütalaa olarak kabul edilemeyeceği ve hükmün bu eksiklikle verilmesinin usule aykırı olduğu belirtildi.





Yargı süreci devam edecek

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun usulden verdiği bozma kararı sonrası dosya yeniden yerel mahkemeye gönderilecek. Böylece FETÖ çatı davasında örgütün tepe yöneticilerinin yargı süreci devam edecek.







