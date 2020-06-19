FETÖ finansörü denize sıfır lüks villasında yakalandı

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Bahçeli: Girilmez denilen Haftanin’e kahraman Mehmetlerimiz kurşun gibi girmişlerdir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bugün sınır ötesinde Pençe-Kartal, Pençe-Kaplan operasyonlarıyla teröristlerin saklandığı, sığındığı, barındığı, ürediği alanları karadan ve havadan vuran bir Türkiye muktedirliği söz konusudur. Girilmez denilen Haftanin’e kahraman Mehmetlerimiz kurşun gibi girmişlerdir. Artık terör örgütlerinin, bölücü dayatmaların sonu gelmiştir. İhanet ve rezalet köşeye sıkışmıştır" dedi. Bahçeli, "Partimizin 13. Olağan Büyük Kurultayı’nın 14 Mart 2021 tarihinde yapılması da görüşülmüş ve karara bağlandı" ifadelerini kullandı.