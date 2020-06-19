Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem FETÖ finansörü denize sıfır lüks villasında yakalandı
3. SAYFA

FETÖ finansörü denize sıfır lüks villasında yakalandı

Muğla 2´nci Ağır Ceza Mahkemesi´nce yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ-PDY) soruşturması kapsamında FETÖ finansörü olarak aranan bir kişi Bodrum”da saklandığı denize sıfır lüks villada yakalandı. Mahkemeye çıkarılan FETÖ terör örgütü üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi İHA
Fetö firarisi yakalandı.
Fetö firarisi yakalandı.


Muğla 2´nci Ağır Ceza Mahkemesi´nce FETÖ/PDY´ye üye olmak suçundan aranan, Milas İlçe Yönetim Kadrosunda örgütün finans sorumlusu olduğu öğrenilen işadamı Orhan Ö., Muğla İstihbarat ve TEM Şubesi´nce yapılan baskınla yakalandı.

  • Gümbet Mahallesinde kaldığı lüks villada arama yapan ekipleri 2 cep telefonu, 1 sim kart, yaklaşık 600 bin TL nakit para ve 18 bin lira değerinde 2 çek ele geçirildi. Orhan Ö.nün Milas’ta FETÖ Okullarının yapılmasında yer aldığı öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlı işlemlerinin ardından Bodrum TEM ekiplerince adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Orhan Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ’ye bel bağlamış: Erdoğan gidecek Gülen gelecek!
GÜNDEM
FETÖ’ye bel bağlamış: Erdoğan gidecek Gülen gelecek!
Abone Ol Google News
AK Partinin adayı belli oldu

AK Parti'nin adayı belli oldu

​TBMM Başkanı Şentop, Meclis'in 1. koltuğuna yeniden talip.
Çalıntı Yunan adalarına yakından bakalım

Çalıntı Yunan adalarına yakından bakalım

Atina'nın planı hayata geçerse Türk balıkçılar denize bile açılamaz.
İstanbulda gök delindi vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

Çin'le swap anlaşması yapıldı

Çin'le swap anlaşması yapıldı

Merkez Bankası'ndan doların ateşini düşürecek açıklama.
Dijital takip mi? Gözetleme mi?

Dijital takip mi? Gözetleme mi?

​Kovid-19 uygulamaları nasıl çalışıyor?

​PKK'lı teröristin havaya uçtuğu anlar...

Son umudu İsrail

Son umudu İsrail

Hafter ile İsrail ilişkisinin perde arkası..

​Bakan Çavuşoğlu İtalyan mevkidaşıyla basın toplantısı düzenliyor.

İBB'nin ​Adalar'a aldığı araçların evrakları incelenince anlaşıldı...

Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesi harekat merkezinde.

Anahtarını Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

​Yıllarca Afrika'yı sömürüp zenginleşen Avrupa için işler sarpa sardı.

Brezilya'daki bir hastanede "MADE in Türkiye" yazısı görmek.
Almanya Türkiye'yi listeye ekledi

Almanya Türkiye'yi listeye ekledi

​48 saat önce yaptırılan testi kabul edecek.

Danıştay kararını açıkladı.

​Büyükada'ya gelen Ekrem İmamoğlu protesto edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.