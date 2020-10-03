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Gündem FETÖ şüphelilerinden yine aynı taktik ama kaçamadılar Hücre evindeki gizli bölmede yakalandı
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FETÖ şüphelilerinden yine aynı taktik ama kaçamadılar: Hücre evindeki gizli bölmede yakalandı

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda firari olarak aranan 1'i sözde büyük bölge sorumlusu öğretmen, mühendis ve denetmenlerin bulunduğu toplam 4 kişi, hücre evinde saklandıkları gizli bölmede yakaladı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı.

Haber Merkezi DHA
Çatı katından kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi.
Çatı katından kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında, örgüt üyesi olan ve firari olarak aranan 4 kişinin bir hücre evinde saklandıklarını tespit etti.

FETÖ operasyonunda dikkat çeken isimler: Baş hekim de var profesör de!
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FETÖ operasyonunda dikkat çeken isimler: Baş hekim de var profesör de!

Dün hücre evine operasyon düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü FETÖ üyelerinin gizli bölmelerde saklandıklarını tespit etti.

Ankara'da ByLock kullandığı belirlenen 12 FETÖ şüphelisi yakalandı
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Ankara'da ByLock kullandığı belirlenen 12 FETÖ şüphelisi yakalandı

Sözde Denizli Büyük Bölge Sorumlusu olduğu belirlenen eski öğretmen M.N.A., eski veri denetmeni R.A., gıda mühendisi M.K. ve eski öğretmen S.B., hücre evininin çatı katında oluşturulan gizli bölmelerde kıskıvrak yakalanıp gözaltına alınıp tutuklandı.

FETÖ İstanbul’u 4 eyalete bölmüş
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FETÖ İstanbul’u 4 eyalete bölmüş

Gizli bölmelerde yapılan aramalarda dijital materyaller, 2 bin dolar ve 5 bin TL nakit para ile 10 bin lira değerinde altın takılar ele geçirildi.

Sorgularının ardından 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince zanlıların tamamı tutuklandı.

Dolabın içinden FETÖ'cü çıktı
OYNAT 00:00
Dolabın içinden FETÖ'cü çıktı
Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli şahıs yakalanırken, ev içerisinde özel olarak yaptırdıkları gizli bölmede saklanan bir kişi yakalandı.
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