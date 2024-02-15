FETÖ üyeliğinden yargılanan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir beraat etti

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ile eski ÖSYM Başkan Yardımcısı Ömer Pekşen ve avukatları katıldı. Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan Demir, "2010 yılı eylül ayında ÖSYM'ye geldiğimizde buranın 36 yıllık bir geçmişi vardı. Kişisel ilişkilerle yönetilmekteydi burası. Bir akademisyen olarak sınavların eşitlik içinde olması en hassas olduğum konulardan birisiydi. İlk günümden son günüme kadar bütün önceliğim sınav güvenliğiydi" ifadelerini kullandı.

FETÖ suçlamalarını kabul etmeyen Demir, "Hiçbir sınav evrakını imha etmedim. İddianamede ÖSYM'nin yaptığı tüm sınav sorularının çalındığı söyleniyor. Bu tamamen asılsızdır, algı operasyonudur. Savcı, benim FETÖ üyeliğinden cezalandırılmamı istiyor. Dinlenen tanıklar hiçbir zaman benim FETÖ'cü olduğuma dair beyanda bulunmamıştır. Kaldı ki ben ÖSYM Başkanı olmayı talep etmedim. Ancak ÖSYM üzerinde FETÖ'nün nasıl bir iştahının olduğunu biliyordum. Bu nedenle de sınavlara ilişkin sayısız tedbir aldım. Tüm suçlamaları reddediyorum ve beraatımı talep ediyorum" dedi.