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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

FETÖ'cü Mehmet Dişli'den küstah tehdit

FETÖ'cü Mehmet Dişli duruşma salonunda Albay'ı tehdit etti

FETÖ’den tutuklu sanık Mehmet Dişli’nin, Genelkurmay çatı davasında duruşma salonunda görevli albayı tehdit ettiği ortaya çıktı. Avukatının bilgisayarından savunmasıyla ilgisi olmayan görüntüleri izlediği tespit edilen Dişli, kendisini uyaran albayı “Bu yaptıklarını unutma Tarık Albay’ım, göreceksin” diye tehdit etmiş.

Haber Merkezi Yeni Şafak
FETÖ’den tutuklu sanık Mehmet Dişli
FETÖ’den tutuklu sanık Mehmet Dişli

15 Temmuz darbe girişiminin ardından “yurtta sulh konseyi” üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan eski tümgeneral Mehmet Dişli’nin, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Genelkurmay çatı davasında duruşma salonunun güvenliğinden sorumlu Albay Tarık Hekimoğlu’nu tehdit ettiği belirlendi. 27 Temmuz’da görülen davada Mehmet Dişli, duruşma sürerken savunmasına ilişkin avukatıyla görüşmek için mahkeme başkanından izin aldı. Dişli’nin, sanıkların bulunduğu bölümün arkasında avukatıyla dizüstü bilgisayardan savunmasına ilişkin görüntüleri izledikten sonra savunmasıyla alakalı olmayan fotoğrafları da incelediği belirlendi.

‘BUNU UNUTMA’

Bu durumu tespit eden duruşma salonunun güvenliğinden sorumlu Ankara İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Tarık Hekimoğlu, sanık ve avukatını uyardı. Albay Hekimoğlu’nun, sanığın avukatına “Gösterdiğiniz görüntüler savunmaya ilişkin değildir. Lütfen bilgisayarınızı kapatınız” uyarısında bulunması üzerine sanık Dişli, salondakilerin duyabileceği şekilde Hekimoğlu’na yönelik, “Ne yapayım, elimle mi kapatayım? Sen bu yaptıklarını unutma Tarık Albay’ım göreceksin” şeklinde tehdit içeren sözler sarfetti. Bunun üzerine tutanak altına alınan olaya ilişkin Sincan Cezaevi yönetimi, tutuklu sanık Mehmet Dişli hakkında disiplin soruşturması başlattı.

5 gün hücre cezası

Soruşturma sonucunda tutuklu sanık Mehmet Dişli’nin görevli Jandarma Albay Tarık Hekimoğlu’na yüksek ses tonuyla astların ve salondaki diğer tutukluların duyabileceği şekilde küçük düşürücü, onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek şekildeki eylemi işlediği belirlendi. Buna göre Dişli, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un ilgili maddesi gereği “kurum görevlilerine hakaret veya tehditte bulunmak” eyleminden 5 gün hücre cezasına çarptırıldı. Sanık Mehmet Dişli, cezaya karşı Ankara Batı İnfaz Hakimliği’ne itirazda bulundu. İtirazın reddedilmesi durumunda sanığın hücre cezası onaylanacak.

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