FETÖ’den Balkanlar’da gizli eğitim

FETÖ’nün İzmir’deki güncel eğitim yapılanmasına yönelik operasyonda, örgütsel eğitim için öğrencilerin Balkan ülkelerine götürüldüğü tespit edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, FETÖ’nün güncel eğitim yapılanmasına yönelik tespit edilen 9 hücre evi ve bu evlerle bağlantılı olan şüpheliler hakkında yürüttüğü soruşturma sürüyor. 17 Haziran’da yakalanan 42 şüpheliden 27’sinin tutuklandığı operasyonda, örgütün hücre evlerinde gerçekleştirdiği faaliyetler mercek altına alındı.

REFERANSLA SEÇİM

Polis ekipleri, operasyon öncesinde, terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Polisin tespitleri ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen şüphelilerin ifadelerine göre, hücre evlerine yerleştirilen öğrenciler “referans” yoluyla belirlendi. Daha önce örgütle bağlantısı olmamış ailelerin çocuklarının öncelikli olarak seçildiği, haklarında FETÖ’den soruşturma açılan ailelerin çocuklarının da örgüt evleri için alternatif olarak değerlendirildiği soruşturma kapsamında ulaşılan bilgiler arasında yer aldı.

TURİSTİK GEZİ YALANI

“Referans”la örgüte önerilen öğrencilerle sosyal medya platformları aracılığıyla iletişime geçilerek mülakat yapıldığı, öğrencilerin birbirlerini tanımadığı ve ortak noktalarının bulunmadığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında, FETÖ’cülerin turistik gezi adı altında öğrencileri, örgütsel eğitim için bazı Balkan ülkelerine götürdüğü bilgisine de ulaşıldı. Öğrencilerin dikkati çekmemesi için farklı uçak şirketleri ve tarihlerde bilet alınıp yurt dışına çıkarıldığı, gittikleri ülkelerde firari FETÖ üyelerince karşılanan öğrencilerin örgütün finanse ettiği evlere yerleştirildiği belirlendi.

YOĞUNLAŞMA KAMPI!

FETÖ mensubu öğrencilere, örgüte olan bağlılıklarını artırmak için “yoğunlaşma” denilen örgüt ideolojisiyle ilgili eğitimler verildiği tespit edildi. Şüphelilerin ifadelerine göre, hücre evlerinin para aktarım merkezi olarak kullanıldığı da belirlendi.







