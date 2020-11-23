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ANKARA

FETÖ'nün Cezayir yapılanmasında yer alan bir kişi Türkiye'ye getirildi

FETÖ'nün Cezayir yapılanmasında yer alan N.N.K, Dışişleri ve Emniyet'in ortak çalışmasıyla Türkiye'ye getirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen N.N.K'nin ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Cezayir yapılanmasında yer alan ve Cezayir'de örgütle iltisaklı bir firmanın yöneticisi olduğu tespit edilen kişi, Dışişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ortak girişimiyle Türkiye'ye getirildi.

  • Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ankara 2'nci Sulh Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan N.N.K, Dışişleri Bakanlığı ve EGM'nin ortak çalışması sonucunda Cezayir'de yakalanarak EGM'ye ait özel uçakla Türkiye'ye getirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen N.N.K'nin ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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