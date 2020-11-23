FETÖ'nün Cezayir yapılanmasında yer alan bir kişi Türkiye'ye getirildi

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Gaziantep'te İYİ Parti'den 10 kişi istifa etti: Türk milliyetçiliğini temsil edenler partiden uzaklaştırıldı

Gaziantep'te İYİ Parti il yönetiminde görevli ve eski dönemde görev yapmış 10 kişi partiden istifa etti. İstifa eden 10 eski İYİ Partili ortak yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, "Bizler Türk milliyetçisi kişiler olarak Türk milliyetçiliği fikrinin iktidara gelmesi amacıyla İYİ Partinin kuruluşunda yer aldık ancak geldiğimiz noktada Türk milliyetçiliğini temsil eden herkes partiden bir şekilde uzaklaştırılmış, yerlerine ise FETÖ ile iltisaklı oldukları iddia edilen kişiler ve her türlü terör örgütüne güzellemeler dizen şahıslar getirilmiştir" ifadeleri yer aldı.