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POLİTİKA

Yüce Divan’da hesap vakti: FETÖ'cü hakimler yargılanacak

Yüce Divan’da hesap vakti

FETÖ’nün kumpasçı yüksek yargı üyeleri Yüce Divan’da da hesap veriyor. Eski Danıştay üyeleri Galip Tuncay Tutar, Vahit Bektaş ve Bülent Olcay'ın Yüce Divan’daki ilk duruşmaları yarın. Tutar, FETÖ’nün yüksek yargı yapılanmasında “Danıştay abisi” olarak yer alıyordu. İtirafçılar, Tutar’ın elebaşı Fetullah Gülen’den gelen 1 dolarları Danıştay üyelerine 50 dolar karşılığında verdiğini anlatmıştı. Anayasa Mahkemesi ise tarihinde ikinci kez Yüce Divan sıfatıyla yüksek yargı üyelerini yargılayacak.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ihraç edilen eski yüksek yargı üyeleri, “FETÖ üyesi/yöneticisi olmak” suçundan ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nde yargılanırken, şimdi de örgüt talimatıyla imza attıkları kararlar nedeniyle Yüce Divan’da hesap verecek. FETÖ’cü yargıçların “görevi kötüye kullanma” suçundan yargılanacak.

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DANIŞTAY ABİSİ YARGI ÖNÜNDE

  • Bu kapsamda, eski Danıştay üyeleri Galip Tuncay Tutar, Vahit Bektaş ve Bülent Olcay hakkındaki ilk duruşma yarın saat 10.00’da yapılacak. “Örgüt yöneticiliği” suçundan 16 yıl hapse çarptırılan Tutar, FETÖ’nün yüksek yargı yapılanmasında «Danıştay abisi» olarak yer alıyor. Danıştay kararlarının FETÖ’nün verdiği talimatlar doğrultusunda örgütün amacına uygun olarak verildiği belirlenirken, yapılan tüm bu hukuksuz işlemlerin sorumlusunun da Tutar olduğu belirtiliyordu. İtirafçı beyanlarına göre, Tutar, elebaşı Fetullah Gülen verdiği için kutsal kabul edilen 1 dolarları Danıştay üyelerine 50 dolar karşılığında verdi.

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Bülent Olcay

CÜBBESİNİ ASAN ÜYE YÜCE DİVAN’DA

  • Yüce Divan’da yargılanacak bir diğer FETÖ’cü Bülent Olcay ise “Silahlı terör örgütü üyesi” olmak suçundan 13 yıl 6 ay hapse mahkum edilmişti. Olcay, FETÖ’nün darbe girişiminden 4 gün önce, yüksek yargı üyelerinin görevini sona erdiren düzenlemeyi protesto amacıyla cübbesini Danıştay binasındaki odasının camına asmıştı.

Tutar’ın ardından FETÖ’nün Danıştay’daki en önemli isimlerden olduğu belirtilen Vahit Bektaş, 15 Temmuz sonrası gözaltına alındıktan sonra itirafçı olmuştu. Bektaş, yargılandığı dava 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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Galip Tuncay Tutar

TALİMAT FETÖ’DEN GELİRDİ

  • Eski Danıştay üyesi Vahit Bektaş, Danıştay kararlarının FETÖ’nün talimatları doğrultusunda verildiğini anlatmıştı. Kritik kararlardan önce Galip Tuncay Tutar’ın FETÖ üyelerini ziyaret ettiğini belirtirken, “Bu kişiden bana bir talep geldiğinde bunun Fetullah Gülen cemaati adına geldiğini anlardım» ifadesini kullanmıştı. Bektaş, ifadesinde, FETÖ’nün müdahale ettiği dosyalara da örnekler vermişti.

Başkanvekili başkanlık edecek

Anayasa Mahkemesi, Anayasa’nın 148. maddesine göre, yüksek yargı üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılıyor. Davada, savcılık görevini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya başsavcıvekili yürütecek. Yüce Divan’a kıdemli AYM Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan’ın başkanlık etmesi bekleniyor.

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