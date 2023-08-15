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FETÖ'nün KPSS usulsüzlüğü soruşturmasında 14 gözaltı

Ankara'da FETÖ/PDY'ye yönelik Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) usulsüzlükleriyle ilgili soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı.

11:10 . 15/08/2023 Salı
DHA
FETÖ'nün KPSS soruşturması

FETÖ'nün KPSS soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ/PDY mensuplarınca 2013 KPSS'de gerçekleştirilen usulsüzlüklere yönelik soruşturma yürütüldü. Sınav sorularını temin ettikleri yönünde etkin pişmanlık beyanı ve olağan dışılık analiz raporu bulunan 11 kişi ile soruların dağıtılmasına aracılık eden 4 kişi olmak üzere toplam 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın devam ettiği belirtildi.




#FETÖ
#KPSS
#soruşturma
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