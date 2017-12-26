FETÖ'nün kurşun askerleri

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Bahçeli, kriz severlerin her fırsattan istifade etme peşinde olduğunu söyledi. “Kaos ve korku tacirleri her gelişmeyi karalamanın, her durumu haşince kurcalamanın, haince kumpasa çevirmenin hevesindeler. Yetmedi mi bunalımlar? ” diyen Bahçeli şunları kaydetti:

VATANI SAVUNANLAR CEZA MI ALSIN

Dün yayımlanan 696 Sayılı KHK’nin 121. Maddesi siyasi ve ideolojik provokatörler tarafından büyük ve tehlikeli bir tartışmanın odağına yerleştirilmiştir. Hep aynı simalar, hep aynı nakaratlar, hep aynı itham ve iftiralar yine sahne almıştır. Hepsine yazıklar olsun! 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü ve terör eylemleriyle bunların devamı niteliğindeki olayların bastırılması kapsamında hareket eden vatan evlatlarının 6755 Sayılı Kanunun 1’nci Fıkrası uyarınca hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluklarının doğmayacağı hüküm altına alınmıştır. Ne var bunda? CHP niye rahatsızdır? HDP niye hoplamaktadır? İP niçin huzursuz, Barolar Birliği Başkanı neden keyifsizdir? 15 Temmuz’da milli beka zillet ve zulmet dolu saatlerde bizzat millet tarafından savunulmuştur. Bundan gocunanlar FETÖ’nün kurşun askerleridir. 15 Temmuz'da 251 kardeşimiz şehit, 2194 kardeşimiz de yaralanmıştı. CHP ve yedekleri yüzsüzce nasıl konuşabiliyor? FETÖ ve istilacılara vatanı dar edenler cezai sorumlulukları doğsun mu isteniyor? Bu soruya evet diyenler var ise bize göre vatan hainidir, FETÖ’nün uyanmış ve harekete geçmiş kripto koludur.