Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
FETÖ’nün mahrem hücrelerine baskın

FETÖ’nün mahrem hücrelerine baskın

Oğuzhan Ürüşan
04:0018/12/2024, Çarşamba
G: 18/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY’nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı hedef alıp içinde yuvalanan 'mahrem hizmetler' yapılanmasına ilişkin soruşturma yürüttü. Görev yaptıkları illerde büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerindeki kontörlü sabit hatlarla sivil imamlarla iletişim sağladıkları tespit edilen ve haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifadeler bulunan 13'ü daha önce ilişiği kesilmiş askeri personel ile 4'ü mahrem imam toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ekipler yaptıkları baskınlarla şüphelileri gözaltına aldı.


10 FİRARİ PAKET

Ayrıca, FETÖ/PDY üyesi olduklarına dair yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 12 firari şüphelinin Ankara'da bulundukları tespit edildi. Eş zamanlı operasyonla 10 firari yakalanıp gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.


#FETÖ
#hücre
#operasyon

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Nahl Suresi'nin temel konuları