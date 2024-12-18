FETÖ’nün mahrem hücrelerine baskın

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY’nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı hedef alıp içinde yuvalanan 'mahrem hizmetler' yapılanmasına ilişkin soruşturma yürüttü. Görev yaptıkları illerde büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerindeki kontörlü sabit hatlarla sivil imamlarla iletişim sağladıkları tespit edilen ve haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifadeler bulunan 13'ü daha önce ilişiği kesilmiş askeri personel ile 4'ü mahrem imam toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ekipler yaptıkları baskınlarla şüphelileri gözaltına aldı.