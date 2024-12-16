İzmir'de 'kaçak göçmen' operasyonu: Aralarından 2 FETÖ ve 6 PKK şüphelisi çıktı

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bazı şüphelilerin yurt dışına çıkış hazırlığında olduğu belirlendi. Terörle Mücadele, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları şube müdürlüklerince düzenlenen ortak operasyonda 4'ü göçmen kaçakçısı toplam 41 şüpheli yakalandı.