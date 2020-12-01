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Gündem FETÖnün mahrem yapılanmasına operasyon 19 şüpheli gözaltında
POLİTİKA

FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 19 şüpheli gözaltında

Şanlıurfa merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK ve jandarmadaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında bir albay ve yarbayın da bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve jandarmadaki mahrem yapılanmasına yönelik başlattığı soruşturma kapsamında 19 şüphelinin yakalanması için karar çıkardı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Şanlıurfa merkezli İstanbul, Ankara, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Denizli, Sivas, Balıkesir, Antalya, Bingöl, Kayseri ve Hakkari'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

  • Operasyonda, aralarında bir albay ve yarbayın da yer aldığı çeşitli rütbelerdeki 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

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